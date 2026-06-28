İlkadım Spor Kulübü Kırkpınar'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlkadım Spor Kulübü Kırkpınar'da

İlkadım Spor Kulübü Kırkpınar\'da
28.06.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım Belediyesi Güreş Takımı, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 9 sporcu ile mücadele edecek.

İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı'nın 9 sporcusu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonda İlkadım'ı Oğuzhan Kaya, Mert Ziya Köksal, Muhammet Ali Kol, Necattin Dere, Emirhan Saygı, Fatih Deveci, Mehmet Can Kaya, Muhammet Eymen Geçkin ve Selahattin Efe Demircan temsil edecek.

Sezon boyunca katıldıkları lig organizasyonlarında topladıkları puanlarla Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan güreşçiler, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

Kurnaz, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Türk sporunun önemli organizasyonları arasında yer aldığını belirterek, sporcuların İlkadım'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydetti.

Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Kurnaz, "Tüm sporcularımıza ve antrenörlerine er meydanında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İlkadım Belediyesi, Olaylar, İlkadım, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkadım Spor Kulübü Kırkpınar'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
12:18
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu
Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:06:59. #7.12#
SON DAKİKA: İlkadım Spor Kulübü Kırkpınar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.