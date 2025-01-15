İlkadım ve Hastane Arasında Protokol

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İlkadım Belediyesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sivil savunma planlarının etkin şekilde uygulanabilmesi, can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile yardım ve iş birliği protokolü imzalandı.

İlkadım Belediyesinde gerçekleşen ve 5 yıl sürecek protokolün imza törenine İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve hastanenin başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı katıldı.

Kurumlar arası iş birliği ve yardımlaşma protokollerinin devam edeceğini belirten Kurnaz, "Seferberlik ve savaş hallerinde, doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda iki kurum arasında iş birliği ve yardımlaşma yapılabilmesi amacıyla 5 yıl süreli protokolü hayata geçirdik. Elbette ki en büyük temennimiz savaş hallerinin olmaması, afetlerin yaşanmamasıdır. İmzaladığımız protokolün iki kuruma, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Farklı alanlarda farklı kurumlarla da iş birliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.