İlköğretim Haftası programı Sivas Şarkışla\'da Gürçayır beldesinde yapıldı

İlköğretim Haftası programı Sivas Şarkışla'da Gürçayır beldesinde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında Gürçayır beldesinde program düzenlendi. Kaymakam, belediye başkanları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün katıldığı etkinlikte öğrenciler gösteri sundu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Gürçayır beldesindeki programa, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ile ilçe protokolü katıldı.
Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.
Kaynak: AA
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