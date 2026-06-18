İmam Hatip Liseleri Sinema Festivali Düzenledi - Son Dakika
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İmam Hatip Liseleri Sinema Festivali Düzenledi

İmam Hatip Liseleri Sinema Festivali Düzenledi
18.06.2026 21:17
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Mümkün projesi kapsamında düzenlenen sinema festivalinde genç sinemacılar ödüllerini aldı.

İmam hatip liselerinde kültür sanat faaliyetlerinin yerleşik hale getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Müfredattan Marifete Kültür Nesli" (Mümkün) projesi kapsamında sinema festivali düzenlendi.

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "3. Sinema Festivali", açılış ve selamlama konuşmalarıyla başladı.

Proje Genel Koordinatörü Hüseyin Akın, açılışta yaptığı konuşmada, sinemanın uzun yıllar 7. sanat olarak estetik kaygıyı ikinci plana atıp bir propaganda aracına dönüştüğünü, bu nedenle kültürel emperyalizmin saldırılarına karşı aynı zamanda bir savunma unsuru haline geldiğini belirtti.

Akın, yazar Nuri Pakdil'in "Nereden düşmüşsek oradan kalkacağız" sözüne atıfta bulunarak, sinemada yerli ve milli değerleri yeniden gündeme getirmenin önemine dikkati çekti.

Güngören İTO İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Koç da öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sanatsal faaliyetlerini de desteklediklerini belirterek, böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Genç sinemacılara usta isimlerden destek ve tavsiye

Festivalin ilk bölümünde, moderatörlüğünü Ülüve Atasoy'un üstlendiği "Sinema Neyimiz Olur?" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panele yapımcı, yönetmen ve yazar Koray Demir, yönetmenler Abdülgafur Şahin, Sinan Sertel ve Abdullah Harun İlhan, senarist ve yazar İbrahim Varelci ile film eleştirmeni Mustafa Toprak konuşmacı olarak katıldı.

Gençlerin sinemaya olan teveccühünün kıymetli olduğunu vurgulayan Koray Demir, çekilen filmlerdeki duygu aktarımını başarılı bulduğunu belirterek öğrencilere her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.

"Seni Ben Unutmak İstemedim ki" projesiyle bu yıl Cannes Film Festivali'ne katılan Abdullah Harun İlhan ise ulusal ve uluslararası festivaller hakkında bilgi vererek, lise düzeyindeki gençleri üretmeye devam etmeleri konusunda teşvik etti.

Sinan Sertel, sinemaya büyük misyonlar yüklemek yerine küçük hikayeleri etkili bir şekilde anlatmaya odaklanmanın önemine dikkati çekerken, Abdülgafur Şahin de 14-17 yaş grubu öğrencilerinin inisiyatif alıp kendi filmlerini çekmeye başlamalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Kısa film gösterimleri ve aranın ardından katılımcı konukların jüri görevini üstlendiği "Kısa Filmlerin Değerlendirilmesi" bölümüne geçildi.

Öğrencilerin sahneye alınarak eserlerinin incelendiği programda, ödüle layık görülen isimler açıklandı.

Değerlendirmeler sonucunda, "Sayha" isimli filmleriyle Hatice Şurake ve Ayşe Eslem Göksoy "En İyi Senaryo", "Kırık Çerçeve" filmiyle Yusuf Karakuş "En İyi Sinematografi", "Sobe" filmiyle Ebrar Yılmaz ise "En İyi Kurgu" ödülünü aldı.

Yarışmada jüri özel ödülü "Yarım Kalan" filmiyle Zeynep Miray Akçay'a, mansiyon ödülü de "Farket" filmiyle Abdülkerim Günaydın'a verildi. Ödül alan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festival, ödül töreninin ardından Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin icra ettiği, Türk ve dünya sinemasından eserlerin yer aldığı "Film Müzikleri Konseri" ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmam Hatip Liseleri Sinema Festivali Düzenledi - Son Dakika

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