İmam Hatipli YKS Şampiyonları Buluştu - Son Dakika
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İmam Hatipli YKS Şampiyonları Buluştu

İmam Hatipli YKS Şampiyonları Buluştu
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ÖNDER, YKS'de başarılı olan imam hatiplileri bir araya getirerek deneyimlerini paylaştı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2026-YKS) sayısal alanda ilk 2 bine, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerinde ise ilk 1000'e giren imam hatipli öğrencileri bir araya getirdi.

Fatih'teki Beşir Ağa Külliyesi'nde düzenlenen "YKS Şampiyonları Buluşması"na İstanbul ve farklı şehirlerden katılan başarılı imam hatipliler, YKS'ye hazırlık süreçlerini ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Programda konuşan ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek, etkinlikte yaklaşık 110 YKS şampiyonuyla bir araya geldiklerini belirtti.

İmam hatipli öğrencilere YKS sürecinde rehberlik etmeye çalıştıklarını ifade eden Çiçek, "Artık pek çoğundan duyduğumuz, klasikleşmiş bir mottomuz var bizim 'Bizde başarı kolektiftir.' şeklinde. ÖNDER Gençlik olarak 'Şampiyonlar Turnede' adını verdiğimiz projemizle 81 ilin 81'ini de daha önceki şampiyon kardeşlerimizle birlikte ziyaret ediyoruz ve arkadaşlarımızın sınava hazırlık süreçlerinde onlara yönelik farklı faaliyetler düzenliyoruz." dedi.

Çiçek, imam hatipli öğrencilerin her geçen yıl daha başarılı sonuçlar elde ettiğini, bunun kendilerini motive ettiğini söyledi.

Uzun bir maratonu geride bırakan imam hatipli öğrencilerin doğru tercihlerle üniversiteye geçeceğini anlatan Çiçek, ÖNDER Gençlik olarak gençleri üniversite hayatında da desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Öğrenciler çalışma sürelerini anlattı

Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Nazlı Nida Başıbüyük, YKS'de eşit ağırlık alanında 768'inci olduğunu belirtti.

Başıbüyük, sınava hazırlık sürecinde dershaneye gitmediğini, her hafta kendine program oluşturup çalıştığını ve Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü tercih etmek istediğini aktardı.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Muammer Rasih Efe de YKS 2026'da eşit ağırlıkta 3'üncü, sözelde 2'nci olduğunu anlattı.

Sınava 11'inci sınıfın başında okulunun yaptığı kursla çalışmaya başladığını kaydeden Efe, "12. sınıfta 115 kadar deneme yapılmıştı okulda, onların neredeyse hepsine katıldım. Tempoyu sürdürerek, formdan düşmeden, çok inanılmaz saatlere çıkmadan, çok düşük saatlere inmeden güzel bir süreç devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

Efe, Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümünü tercih etmek istediğini belirterek, sınava hazırlanacak kişilerin zamanı iyi kullanması gerektiğini söyledi.

"Denemelerden sonra arkadaşlarla soruların takibini, analizini yapıyorduk"

Güngören İstanbul Ticaret Odası Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Nour al Yakin Gıhneim ise YKS'de sözelde 938'inci olduğunu ifade etti.

Okulun kursunda ve kütüphanelerde çalıştığını anlatan Gıhneim, şunları kaydetti:

"Çok çalışkan biri değilim aslında ama çalışmam lazımdı, çalıştım. Kazanmak zorundaydım. Şu an İbn Haldun Üniversitesi'nde İletişim veya Yeni Medya'yı tercih etmeyi düşünüyorum. YKS'ye girecek adaylara en büyük tavsiyem aslında motivasyon. Çok sağlam motivasyonlarının olması lazım. Çünkü ben çok çalışkan bir öğrenci değildim ama gerçekten yapmak zorundaydım. Ailem Suriye'ye geri dönmek istiyordu geçen sene ama ben direttim. Derece yapmasaydım eğer muhtemelen burada kalamayacaktım yani üniversiteyi burada okuyamayacaktım."

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Muhammet Rahmi Narman ise YKS'de sayısalda 92'nci, eşit ağırlıkta 31'inci olduğunu dile getirdi.

Okulunun kursunda hocalarının desteğiyle sınava çalıştığını anlatan Narman, "Sabah 09.00'da kütüphane açılıyordu. Açılır açılmaz kütüphaneye giriyorduk akşam 22.00'ye kadar. Namaz vakitleri haricinde hep kütüphanede oluyorduk. Gün içinde denemelerden sonra arkadaşlarla beraber soruların takibini, analizini yapıyorduk. İstanbul Teknik Üniversitesini düşünüyorum. Bölüme henüz karar vermedim." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatipli YKS Şampiyonları Buluştu - Son Dakika

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