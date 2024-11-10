İmamoğlu, 10 Kasım Törenlerinde Atatürk'ü Andı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 10 Kasım törenlerinin ardından resmi programlarına devam etti. Dolmabahçe Sarayı'nda, Atatürk'ün son günlerini geçirdiği odasına çiçek bırakan İmamoğlu, anmaya gelen gençler ve çocukların ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, daha sonra Dolmabahçe Camisi'nde Atatürk için okutulan mevlide katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyeti intikalinin 86'ncı yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ile çok sayıda siyasi parti, kurum ve dernek temsilcisi de katıldı.

Davut Gül ve Ekrem İmamoğlu daha sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan Atatürk'ü Anma Programı'na katıldı, Dolmabahçe Sarayı Atatürk'ün Odasını ziyaret etti.

İmamoğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu hem Dolmabahçe Sarayı çıkışında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. "Sizi çok seviyorum" diyen bir gence "Ben de sizi seviyorum" diye yanıt veren İmamoğlu, daha sonra Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde Atatürk için okutulan mevlide katıldı.