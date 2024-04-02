İBB Başkanı İmamoğlu, Beşiktaş\'taki yangın yerinde incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.
İmamoğlu, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki yangın çıkan binanın bulunduğu yere geldi.
Burada inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yangının çıkış nedeninin idari olarak inceleneceğini, savcılık tarafından gereken sürecin başlatıldığını söyledi.
Yangının kontrol altına alındığını hatırlatan İmamoğlu, "Yapının güvenliğiyle ilgili süreci arkadaşlarım inceletiyorlar. Şu anda teknik arkadaşlar buraya sevk edildi. Statü güvenliğine herhangi bir zarar verilmiş mi verilmemiş mi bakılacak. Ona göre gerekirse komşularımızla ilgili tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız." diye konuştu.
İmamoğlu, yapının eski olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yangınla ilgili tabii şu anda hiçbir sorun yok, söndürüldü, kontrol altında. Soğutma işlemleri devam ediyor. Personelimiz burada. Umut ederim daha fazla can kaybı olmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Temennimiz daha fazla can kaybı haberi almamak. Şu anda süreci takip ediyoruz. Burada ilerleyen zaman diliminde bir gelişme olursa da sizlerle paylaşırız. Yangın çıkan katta çok miktarda inşaat ve yapı malzemesinin dağınık bir şekilde kümeli olduğunu daire başkanımız ve diğer yetkili arkadaşlar iletti. Dolayısıyla bir enkazın altından bir insanımıza daha ulaşır mıyız ulaşmaz mıyız bilemiyoruz. Umarım daha fazlası olmaz. Hepimizin başı sağ olsun."
İmamoğlu, binanın 1987'de ruhsat verilen bir gece kulübü olduğunu vurgulayarak, "En son itfaiye raporu 2016'da veriliyor. 2018'de bir ruhsat yenilenmesi yapılmış ilçe belediyesi tarafından. Bunlar incelenecek, savcılık da gereken süreci başlatmış durumda. Yapının statik güvenliği ile ilgili arkadaşlarım da burada inceleme yapıyor. Ona göre gerekirse komşuların tahliyesi gibi konularda destek olacağız. Yapı eski bir yapı." ifadelerini kullandı.
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