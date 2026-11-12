İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 109. duruşmasında 8 sanık tahliye edildi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 109. duruşmasında, 8 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada verilen aranın ardından tahliyeye ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki'nin kardeşi Serhat Kapki, iş insanı ve avukat Ahmet Köksal, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, bir şirkette kantar sorumlusu Volkan Ateş, avukat Mehmet Pehlivan, Ağaç AŞ'de özel kalem müdürü Murat Or ile Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in tahliyesine karar verdi.

Dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Ocak 2027'ye erteledi.