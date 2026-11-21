(ANKARA) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çözüm sürecine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Ben iktidarı desteklemiyorum, ama evet barışı ve huzuru destekliyorum. İkisi aynı şey değil. Diyarbakır'da adaleti bir gün bana lazım olur diye savunmadıysam, barışı da bugün bana yaramıyor diye bir kenara bırakamam. Ben kendi özgürlüğümün hesabını ülkemin barışından soramam" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara 9 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan İlke TV için çözüm sürecine ilişkin "Yan Yana" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu, 2019 yılında İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yeniden yapılmasının ardından Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasını hatırlattı. O dönemde kayyum atanan kentlere giderek seçilmiş belediye başkanlarıyla dayanışma gösterdiğini belirten İmamoğlu, İstanbul'da yeniden sandığa gidilebildiğini ancak kayyum atanan kentlerde seçmen iradesinin yeniden ortaya konulmasına imkan tanınmadığını ifade etti.

"DİYARBAKIR'DA YAPILAN BAŞINDAN BERİ YANLIŞTI"

2024 yerel seçimlerinin ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yerine bir kez daha kayyım atandığını hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce İstanbul'da Esenyurt'a da kayyum atanmıştı. Aradan yıllar geçmişti. Kayyumlar bitmek şöyle dursun, İstanbul'a kadar gelmişti. O günlere şimdi dönüp bakıyorum da Diyarbakır'da, Mardin'de seçilmiş başkanların yanında dururken, bir gün aynı haksızlığın benim hayatıma da uzanacağını düşünerek hareket etmedim. Böyle bir hesabım yoktu. Bir gün bana da lazım olur diye savunulmaz ki adalet. Bugün ben de seçildiğim görevden uzağım. O gün savunduğum şeyle bugün kendim için istediğim şey arasında bir fark yok. Diyarbakır'da yapılan, benim başıma da geldi diye yanlış olmadı. Başından beri yanlıştı."

Cumhuriyetin temel vaatlerinden birinin farklı kimliklere, siyasi görüşlere ve yaşam biçimlerine sahip yurttaşların eşitliği olduğunu belirten İmamoğlu, herkesin aynı hukuk düzenine güvenebilmesi gerektiğini kaydetti. İktidara oy veren ve vermeyen, doğuda veya batıda yaşayan, Türkçe veya Kürtçe konuşan yurttaşların eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, hukukun yalnızca aynı düşüncedeki insanları değil, farklı görüşlere sahip olanları da koruması gerektiğini belirtti. İmamoğlu, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmayı geride bırakabileceği bir dönemden geçtiğini belirterek, silahların susmasını istediğini ancak barışın yalnızca silahlı çatışmanın sona ermesiyle sağlanamayacağını vurguladı.

"BARIŞI DESTEKLİYORUM"

Tutuklanması nedeniyle kendisine yöneltilen, "Daha yargılama tamamlanmadan suçlu ilan eden bir iktidarın yürüttüğü süreci mi destekliyorsun?" sorusunu anladığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yalnız bir şeyi düzelteyim: Ben iktidarı desteklemiyorum, ama evet barışı ve huzuru destekliyorum. İkisi aynı şey değil. Selahattin Demirtaş yıllardır cezaevinde, barışı savunmaktan da bir gün vazgeçmedi. Bana ve arkadaşlarıma yaşatılanlar da ortada. Kendimin ve arkadaşlarımın hakkını aramaktan elbette asla vazgeçmeyeceğim. Ama bu çatışma ben siyasete girmeden çok önce başladı. Benim tutuklanmamla başlamadı, ben çıkınca da kendiliğinden bitmeyecek. Diyarbakır'da adaleti bir gün bana lazım olur diye savunmadıysam, barışı da bugün bana yaramıyor diye bir kenara bırakamam. Ben kendi özgürlüğümün hesabını ülkemin barışından soramam.

Ama tabii bu, gördüklerimi söylememe engel değil. Hatta bu sürecin başarıya ulaşmasını istediğim için söylemek zorundayım. Meclis'in işin içinde olmasını ilk günden istedim. Komisyon kuruldu, farklı partiler ortak bir raporda buluştu, ardından çerçeve yasa çıktı. Bunlar elbette önemliydi. Yalnız o ortak raporda demokratikleşmeye ilişkin öneriler de vardı. Üstelik altında iktidar milletvekillerinin de imzası bulunuyordu. Peki, o öneriler neden yasaya girmedi? İnsanların bunu sormaya hakkı var."

"ÜLKENİN BİR HAYAL KIRIKLIĞINA DAHA TAHAMMÜLÜ YOK"

İmamoğlu, demokratik siyaset yoluyla sorunların çözülmesi gerektiği yönündeki çağrılar ile iktidarın uygulamaları arasındaki çelişkiye dikkati çekerek, "Gecenin karanlığında muhalif televizyonları kapatarak kimi, nasıl inandıracaksınız? İstanbul'a el koymanın hesabını yaparken ağzınızdan çıkan sözle, elinizdeki kalemden çıkan metin ile halkı mı kandıracaksınız? Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymak için barışın tamamlanmasına mı gerek var? Anayasa bunu zaten emrediyor. Bu çelişkiler çözülmeden kimseyi yeniden inandıramazsınız. Bu ülkenin bir hayal kırıklığına daha tahammülü yok. Bu kez bir süreci başlatmak yetmiyor. Onu, iktidarlar değişse de geri alınamayacak demokratik güvencelerle kalıcı hale getirmek gerekiyor" dedi.

"ADALETİ DE BARIŞI DA SAVUNACAĞIM"

Kürt meselesine verilecek yanıtın Türkiye'nin ikinci yüzyılda nasıl bir ülke olacağını da belirleyeceğini kaydeden İmamoğlu, "Kimse kimliğini, dilini, inancını kapıda bırakarak bu ülkeye ait olduğunu kanıtlamak zorunda kalmamalı. Bu ülke kimsenin tapulu malı değil, hepimizin memleketi. Kolay değil, biliyorum. Kolay olanı seçseydim bugün burada olmazdım zaten. Ama bu ülkenin geleceğinden umudumu kesmedim. Buradan da sesimi duyurmaya, Cumhuriyeti, demokrasiyi, adaleti de barışı da savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.