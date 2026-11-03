İmamoğlu dahil 46'sı tutuklu 436 sanık İBB yolsuzluk davasında hakim karşısına çıktı

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık, 103'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, gizli tanıklar ve müştekilerin dinlenmesiyle devam ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

5 MİLYON DOLARLIK TALEP İDDİASI

Abdi İbrahim şirketinde Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tanık İlker Aydın, "Şirketimizin sahibi Nezih Barut'la, Münir Özkök'ün Şişli'deki proje için kurdukları ortak bir şirket bulunmaktaydı. Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alaltun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Münir Özkök'tü. Bir süre sonra ortaklar arasında ticari ihtilaf hasıl oldu. Bunun sonucunda iki ortak birbirleriyle direkt görüşmemeye başladılar. Münir Bey'in ortağı Yusuf Arslan ve bizim tarafta da benim üzerimden iletişim kurmaya başladılar. Proje 3 bloktan oluşuyordu. 2 blok tamamlandığı zaman Yusuf Arslan bana belediyeye resmi süreç için başvuru yapıldığını ama resmi sürecin ilerlemediğini, ilerlemesi için 5 milyon dolarlık bir talep olduğunu iletti. Bunun Münir Bey'e iletildiğini, Münir Bey'in de konunun Nezih Barut'a iletilmesini istediğini söyledi. Ben de konuyu Nezih Barut'a aktardım. Nezih Bey bunun üzerine Timur Soysal'ı görüşmeye çağırdı. Nezih Bey bunun haksız bir talep olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Timur Bey de konunun inşaat uygunluğuyla alakası olmadığını, bundan bağımsız bir talep olduğunu, Nezih Bey'in haklı olduğunu ama bir şey yapamadığını aktardı. Altan Ertürk yapılan toplantıda belediye başkanı adına konuştuğunu ve 3,5 milyon doların ilk iki blok için verilmesinin şart olduğunu söyledi. Nezih Bey'in direnci kırıldı. Ondan sonra da ortakların şirketten tam bu tutarda, 3,5 milyon dolara denk gelecek miktarda para çektiklerini biliyorum. Ama sürecin ondan sonrası gözümle şahit olmadım" dedi.

'YAKUP ÖNER, MEHMET TORUN'DAN BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEMİŞ'

Torunlar İnşaat firmasının çalışanı tanık Metin Karakoç, "İBB'den, Yakup Öner Mehmet Torun'dan bağış yapılmasını istemiş. Mehmet Bey de bu bağışı kabul etmiş. Meclisten geçtikten sonra da ödemeyi yaptık. Deprem döneminde Öner bana 'Bizim belediye olarak deprem bölgesine yardımlarımız var, gıda yardımı olarak 5 milyon dolarlık bir yardımı bize yapar mısınız?' dedi. Bunu şirketimizin yönetimiyle paylaşmam lazım, bana biraz müsaade edin dedim. Yönetimle paylaştığımız zaman 'Biz AFAD'a ve Kızılay'a çok yüklü miktarda bağış yaptık, bu depremle ilgili ve yapmaya da devam ettiğimiz için biz şu anda belediyelere ve başka kurumlara bağış yapmak istemiyoruz' dediler. Ondan dolayı da kendisine ilettim, o da teşekkür etti" dedi.