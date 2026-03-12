İmamoğlu davası ertelendi - Son Dakika
Son Dakika

İmamoğlu davası ertelendi

İmamoğlu davası ertelendi
12.03.2026 18:28
Çelik, duruşmadaki gerginliği ve gazetecilerin yer değişikliğini eleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada duruşmanın yaşanan gerginlik sonucu ertelenmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumda çıkan gerginlik nedeniyle ertelenmesinin ardından Çelik, gazetecilere açıklama yaptı.

Duruşma salonunda gazetecilerin yerinin değiştirilmesi üzerine gerginlik yaşandığını belirten Çelik, "Bugün gazeteci, Ekrem İmamoğlu'na soru sormuş. O yüzden 'gazeteciler yer değiştirsin' denildi." ifadesini kullandı.

Çelik, gazetecilerin izleyici tarafının en arka köşesine alınmak istendiğini ancak salondaki seslerin bu alandan zor duyulduğunu söyledi.

Gazetecilerin yerlerini terk etmeyerek bu değişikliği kabul etmediklerini öne süren Çelik, salonda çıkan gerginliğin ardından jandarma görevlileriyle görüşerek, duruşmanın pazartesi günü sağlıklı yürümesi taleplerini ilettiklerini aktardı.

Çelik, duruşma salonunun üzerinden çevredeki tarım arazilerini de alacak şekilde drone uçurulup görüntü servis edilerek, "davaya ilgi yok" algısı yaratılmaya çalışıldığını iddia etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Medya

Sizin düşünceleriniz neler ?

İmamoğlu davası ertelendi
