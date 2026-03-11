İmamoğlu Davasında Savunma Alındı - Son Dakika
İmamoğlu Davasında Savunma Alındı

11.03.2026 13:40
407 sanığın yargılandığı davada Bulut Aydöner'in savunması alındı, duruşmaya öğle arası verildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın sabahki oturumunda, tutuklu sanık Bulut Aydöner'in savunmasının alınmasının ardından öğle arası verildi."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, davanın sanıklarından CHP Parti Meclisi Üyesi sanık Baki Aydöner'in kardeşi tutuklu sanık Bulut Aydöner'in savunması alındı.

Aydöner, iş insanı olduğunu ve bir otomotiv firması bulunduğunu belirtti.

Ağabeyi Baki Aydöner'in kendisi aracılığıyla rüşvet olarak iki taşınmazı Ekrem İmamoğlu adına aldığı iddiasıyla ilgili sanık Aydöner, "İddianamede, hakkımdaki suçlamalara yönelik somut bir delil yok. Ağabeyimin bana talimat vermesi söz konusu değildir, ne de ben ona talimat verebilirim." dedi.

Aydöner, Serbülend Danış'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım Müdürlüğünden 2020 yılında aldığı ihalede usulsüzlük yapıldığı" yönündeki iddialarına ilişkin, "Serbülend Danış'ın 'ihaleye fesat karıştırma' suçu kapsamındaki ifadesinde çelişkiler var. Serbülend ilk ifadesinde, yaptığı işlemlerde herhangi bir menfaat sağlamadığını söylüyor. İkinci ifadesinde, ekonomik olarak zor durumda olduğundan arsaları devretmek zorunda kaldığını söylüyor. Bu gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Danış'ın kurtulmak için kendisini kurban seçtiğini iddia eden Aydöner, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aydöner, kaçma ihtimalinin bulunmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Aydöner'in savunmasını tamamlamasının ardından söz alan avukatları, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

Kaynak: AA

