İmamoğlu Davasında Savunmalar Başladı

10.03.2026 15:06
İstanbul'da 407 sanığın yargılandığı davada, sanık Aykut Erdoğdu savunma yaptı. Duruşma sürüyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumu başladı.

Sanıkların savunmalarının alınmasına geçilen duruşmada, ilk savunmayı tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu yaptı.

Erdoğdu, savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, 10 aydır tek başına bir hücrede kaldığını, 4 bin sayfası bulunan iddianamenin çok sayıda ekinin de olduğunu dile getirdi.

İddianamede, sanıklardan Ertan Yıldız'ın getirdiği paranın sanık Fatih Keleş'e götürüldüğünün belirtildiğini söyleyen Erdoğdu, "4 tane delille iddianame hazırlanmış. Samimi soruyorum. İçeride bir şahıs hapisten çıkmak istiyor. Bir ifade veriyor, hapisten çıkıyor. Bunun neresi etkin, neresi pişman. O çıkıyor, ben giriyorum. Bir şirketin bir çalışanı para çekmiş, ben ne bileyim neden çekmiş. Benim ne ilgim var. Bir otelde baz kaydı var. 5 yıldır kullandığım otel. Ben Fatih bölgesinin milletvekiliyim. Belediye başkanının makam odasında baz vermişim. Bunlardan biri tutuklanır mı?" ifadelerini kullandı.

Kimseden çanta falan almadığını, bu yöndeki beyanların yalan olduğunu savunan Erdoğdu, "Ben bunu açıklayamam ki. Nasıl cevap vereyim? Ben 256 metreden, 1 milyon 250 bin dolar nasıl almışım. Almadığım bir parayı nasıl teslim edeyim. Böyle bir olay yaşanmadı." diye konuştu.

Duruşma, Erdoğdu'nun savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA

Aykut Erdoğdu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

