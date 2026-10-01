İmamoğlu davasının 91. duruşmasında 4 sanığa tahliye kararı verildi, 53 tutuklu kaldı - Son Dakika
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İmamoğlu davasının 91. duruşmasında 4 sanığa tahliye kararı verildi, 53 tutuklu kaldı

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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İmamoğlu davasının 91. duruşmasında 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Kararla davada tutuklu sanık sayısı 53 oldu, duruşma 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşmasında mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, aranın ardından aylık tutukluluk incelemesi ile ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve iş insanı Turgay Tokdemir'in tahliyesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "İki hafta sonra celseyi kapatmayı planlıyoruz. Tekrar değerlendirme yapacağız. Pazartesi savunmalara devam edeceğiz." dedi.

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, salondan çıkartılırken, "Bizi yalnız millet yargılayacak, unutmayın. Bizi yalnız millet yargılayacak." dedi.

Duruşma, 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Yargılama sürecinde, birleşen dosyalarla birlikte 63 sanığın tahliye edilmesiyle davada 53 tutuklu sanık bulunuyor. Öte yandan, duruşmalarda toplam 290 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA
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