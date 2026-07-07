İbb Davası'nda 63. Gün... Ekrem İmamoğlu'na Duruşma Yasağı

Haber: Esra TOKAT

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'na getirilmedi. Mahkeme Başkanı, "Savunması alınana kadar duruşma salonuna getirilmemesine karar verdik" dedi. İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, "Müvekkilimizin duruşmayı izleme hakkı vardır" diyerek karara tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

Bazı tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı, duruşma başladı. Ancak Ekrem İmamoğlu duruşmaya getirilmedi.

MAHKEME BAŞKANI: "ARADA KARARI YAZARIZ"

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin söz isteyerek, "Müvekkilim bir karar olmaksızın duruşmaya getirilmedi" dedi. Mahkeme Başkanı ise "Arada kararı yazarız" yanıtını verdi. Pekin, "Müvekkilimin şu an getirilmesini talep ediyorum" demesi üzerine, Mahkeme Başkanı "Kararımızı verdik, yarın kendisini getiririz" diye konuştu.

Pekin, Mahkeme Başkanı'nın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 203. maddesi uyarınca, İmamoğlu'nun savunması alınana kadar duruşma salonuna getirilmemesine karar verdiğini, bu nedenle İmamoğlu'nun duruşmaya getirilmediğini söyyledi. İmamoğlu'nun cezaevinde olduğunu belirten Tora Pekin, "Müvekkilimizin duruşmayı izleme hakkı vardır" diyerek karara tepki gösterdi.

AVUKAT PEKİN: "BU KADAR YANLIŞ UYGULAMALARLA BU DAVAYI NASIL BİTİRECEKSİNİZ"

Avukat Pekin, "Kararlarınızı hukuki olarak değerlendirmek mümkün değil. Keyfi bir karar Sayın Başkan, sizden talebimiz müvekkilimizin şimdi şu an salona getirilmesi ve duruşmayı dinlemesinin sağlanması. Adil yargılanma yönünden bu kadar yanlış uygulamalarla bu davayı nasıl bitireceksiniz onu da çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı da "Diğer sanıkların savunması alındıktan sonra yargılanmaya dahil olmasını sağlarız. Tekrar düzeni bozarsa tekrar çıkarırız" şeklinde konuştu.

CMK 203. MADDE NEYİ DÜZENLİYOR?

CMK'nın "Hakim veya başkanın yetkisi"ni düzenleyen 203. maddesi, "Duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hakim tarafından sağlanır. Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder" hükümlerini içeriyor.

İBB Davası'nda dün Mahkeme Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının çarşamba günü alınacağını söylemişti.