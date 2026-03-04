İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İbb Davası"Nda Duruşma Salonuna Alınacak Kişilerin Sıralamasını Belirledi

(İSTANBUL) CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan "İBB Davası" kapsamında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma düzenine ilişkin yeni bir talimat yazısı hazırladı. Mahkeme, duruşma salonuna alınacak kişilerin sıralamasını yeniden belirledi.

Mahkemenin yazısına göre, duruşma salonuna öncelikli olarak tutuklu sanıklar alınacak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise en son salona kabul edilecek. Mahkeme, duruşma düzenine ilişkin daha önce de bir müzekkere kaleme almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bir dizi mali suçlamayı kapsayan soruşturma sonucu hazırlanan İBB iddianamesinde, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105'i tutuklu toplam 402 isim yer aldı. İddianamede İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması istendi. İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşma öncesi yeni düzenleme

9 Mart Pazartesi günü başlayacak duruşma öncesinde mahkeme, duruşma düzenine ilişkin yeni bir müzekkere daha yazdı. Mahkeme yazısına göre, duruşma için cezaevi yerleşkesine gelen kişiler şu sırayla salona alınacak:

1. Tutuklu sanıklar

2. Tutuksuz sanıklar

3. Sanık müdafileri

4. Müştekiler

5. Müşteki vekilleri

6. Tutuklu sanık yakınları

7. Basın mensupları

8. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri

Ayrıca mahkeme, duruşmaya günler kala Hüseyin Gün, Erdal Celal Aksoy ve Baki Aydöner'in SEGBİS ile katılıması için müzekkere yazdı.