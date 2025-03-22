İmamoğlu İçin Adliye Önünde Arbede

Kamera: Hakan/KAYA

(İSTANBUL) 19 Mart'ta şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği saatlerde çok sayıda avukat da adliyeye gitti. Ancak avukatların çoğu içeri alınmadı. Adliye girişinde arbede yaşandı. Avukatlar "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı, bekleyişini sürdürdü.

Dün 21.00 sıralarında adliyeye sevk edileceği belirtilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamaların aksine 19.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne, gözaltındaki 90 kişiyle birlikte getirildi. O saatlerde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de çağrıda bulundu."Milletimizin Onurlu Hukukçularına Çağrımdır!" başlıklı bir paylaşım yapan Çelik, "Hukuk ve gerçek adaletten taraf onurlu tüm hukukçularımızı milletimizin hakkına, Ekrem Başkanımıza ve demokrasiye sahip çıkmak üzere cübbeleriyle 'ifade saatinde' Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz. Bu mücadele hepimizin!" dedi.

Çok sayıda hukukçu aynı saatlerde adliyedeydi. Sayıları artan avukatlar adliyeye girişte polis engeliyle karşılaştı. Tartışmalar sonuç vermeyince arbede yaşandı. Avukatlar "Hak, Hukuk, Adalet", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Savunma susmadı, sumayacak" sloganları attı. Gerginlik gece boyunca sürdü.