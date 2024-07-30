İmamoğlu: İstanbul'u spor şehri olarak göstereceğiz - Son Dakika
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İmamoğlu: İstanbul'u spor şehri olarak göstereceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un spor şehri olarak dünyaya tanıtılması hedefini belirtti.

30.07.2024 01:38  Güncelleme: 01:48
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde konuştu. Paris'te devam eden olimpiyat oyunlarına değinen İmamoğlu, "Amacımız 2036'da kıtaları birleştiren, kültürleri birleştiren, medeniyetleri birleştiren ve bu coğrafyadaki bütün güzel duyguları birleştiren İstanbul; sporda da birleştirici ve iyileştirici gücünü 2036'da bütün dünyaya göstersin. Bu yolda kararlıyız. İyi şeyler, güzel işler için kararlılık, sabır ve inat gerekir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25.'si düzenlenen İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne konuk oldu. Önceki dönem CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte festivalin açılış seremonisini izleyen İmamoğlu, 2000 yılından beri aralıksız düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Savaşı 21. yüzyıla hiç yakıştırmıyorum"

"Yurt dışından gelen ülkeleri temsil eden insanların benim gönlümdeki yeri; barışı, bir arada olmayı, dünyayı temsil eden, dünyanın bütün iyi duygularını temsil eden insanlar. Ben hepinizin huzurunda net ifade ediyorum; savaşı kınıyorum, savaştan uzak olan her milleti alkışlıyorum. Savaşı 21. yüzyıla hiç yakıştırmıyorum. ve savaşa karşı mücadelede kendimi bu yolda adamış bir yönetici olarak tarifliyorum. Dünyanın her yerinde İstanbul adına kıtaları birleştiren bu güzel güç adına barış için mücadele edeceğimi bütün hemşehrilerimizin huzurunda vatandaşlarımızın huzurunda söz veriyorum.

"İstanbul'u dünyanın en etkili, spor şehirlerinden birisi olduğunu göstereceğiz"

2027'de Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da misafir edeceğiz. ve bütün İstanbul'a çoklu spor organizasyonunun gücünü gösterip İstanbul'u da dünyanın en etkili, spor şehirlerinden birisi olduğunu göstereceğiz. En büyük hedefimiz 2036 olimpiyatlarını da İstanbul'da yapmak. Bu anlamda Paris'te İstanbul evi tanıtımını yapıyoruz. 6-7-8 Ağustos'ta yine Paris'te bütün dünya spor kamuoyuna nasıl etkili ve nasıl güçlü bir spor şehri olduğumuzu gösteren resepsiyon, tanıtım ve kültür- sanat etkinlikleriyle beraber Paris'te olacağız.

"9 kez en başarılı festivali seçildi, muazzam bir iş"

Böylesi güçlü bir organizasyon, 25 yaşına gelmiş. Muazzam bir iş… Artık İstanbul'un birçok ilçesinde bu renkli festivalin güçlü işleri sergileniyor. Artık İstanbul'a yayılan bir iş oldu. Daha da büyüsün istiyoruz. Zaten büyük bir iş başarıldı. Hem uluslararası hem de ulusal düzeydeki bu işin uzmanları, bu işin en üst seviyedeki kurum, kuruluşları, böylesi bir festivalin dünyada en özel festivallerden birisi olduğunu onayladı. 9 kez en başarılı festivali seçildi. Böylesi güçlü bir organizasyonu kusursuza yakın başarmak bu kadar insanı misafir etmek muazzam. Bu ülkeyi tanıtmak, şehrimizi tanıtmak, ilçemizin bu güzel coğrafyayı tanıtmak, olağanüstü bir hizmet."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: İstanbul'u spor şehri olarak göstereceğiz - Son Dakika

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