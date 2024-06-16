İmamoğlu, Kurban Bayramı için teşekkür mesajı yayınladı - Son Dakika
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İmamoğlu, Kurban Bayramı için teşekkür mesajı yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. İmamoğlu, bağış yapan vatandaşlara teşekkür ederek, hedeflerinin 1 milyon İstanbulluya et ulaştırmak olduğunu belirtti.

16.06.2024 11:50
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. İmamoğlu, "Kadim İstanbul Vakfı'mıza bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum bu arada. 110 milyon liralık bir kapasiteye uğraştık ve inşallah iki gün daha devam edecek olan bağışlarımızla dileğimiz bu sene bir milyon İstanbulluya sizlerin sayesinde et ulaştırmak bu güzel ve manevi hazla birlikte sizlerin bayramını da tebrik ediyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu,  sosyal medya hesabı X'den  Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. İmamoğlu, bu bayramda hedeflerinin 1 milyon İstanbulluya et ulaştırmak olduğunu belirtti. İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlar diliyorum. Bütün İstanbullu hemşerilerime ve bütün Türkiyemize, bütün İslam alemine, bütün gönlünden geçen en iyi dileklerin olduğu bir Kurban Bayramı diliyorum. Kurban Bayramı'nda eminim ki sizler de komşularınızla, büyüklerinizle bir araya geleceksiniz, selamlaşacaksınız, güler yüzle huzurlu bir gün ve dört bayram günü geçireceksiniz. Tabi Kurban Bayramındayız. Kurban Bayramı'nda birbirimizi unutmayacağız. Selamlarken onların ihtiyaçlarını gözeterek bayramın gereğini hep birlikte yerine getireceğiz. Kadim İstanbul Vakfı'mıza bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum bu arada. 110 milyon liralık bir kapasiteye uğraştık ve inşallah iki gün daha devam edecek olan bağışlarımızla dileğimiz bu sene bir milyon İstanbulluya sizlerin sayesinde et ulaştırmak bu güzel ve manevi hazla birlikte sizlerin bayramını da tebrik ediyorum. Bütün ailelere bütün insanlarımızla sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı bir bayram diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

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