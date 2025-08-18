İmamoğlu'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
İmamoğlu'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

18.08.2025 08:09
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alındı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Dün havanın kararmasıyla müdahale sadece karadan sürdürüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

