İmamoğlu\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İlçeye bağlı Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Dün havanın kararmasıyla müdahale sadece karadan sürdürüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
