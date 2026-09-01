İmamoğlu'ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

İmamoğlu\'ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' vurgusu yaparak, güçlü, demokratik ve adil bir Türkiye gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin, "Türkiye olarak hem ülkemizin hem de bölgemizin barış ve huzuru için güçlü, demokratik ve adil bir ülke olmak zorundayız. Ancak o zaman barış ve istikrarı hem yaşayacak hem de yayacağız. Atatürk'ten bize emanet 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' anlayışı rehberimizdir" dedi.

Tutuklu İtanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Ülkemizde, bölgemizde ve bütün dünyadaki milletler; dünyanın içinde bulunduğu çatışma ortamında giderek daha fazla barış ve huzura ihtiyaç duyuyor. Dünyada ortak değerlerin, adaletin ve vicdanın sesi büyük yaralar alıyor.

Türkiye olarak hem ülkemizin hem de bölgemizin barış ve huzuru için güçlü, demokratik ve adil bir ülke olmak zorundayız. Ancak o zaman barış ve istikrarı hem yaşayacak hem de yayacağız. Atatürk'ten bize emanet 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' anlayışı rehberimizdir. Türkiye'nin barışı hem milletimize hem de elimizin, bileğimizin ve yüreğimizin ulaştığı bütün milletlere ışık olsun diye. Rotamız net. Cumhuriyet. Demokrasi. Adalet."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı - Son Dakika

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