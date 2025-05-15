İmamoğlu'ndan Boğaziçi Öğrencilerine Destek: 'Hep Yanınızdayım'

(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'ı protesto eden altı öğrencinin tutuklanmasına tepki göstererek "Her çeşit kara para işi yapanlara, şehrin kalbine hançerler saplayanlara, bir sürü kirli iş yapıp milletin gözüne sokarcasına hayat yaşayanlara işlemeyen hukuk, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri söz konusu olunca jet hızıyla tutuklama kararı çıkarıyor. Sevgili gençler şunu bilin ki hep yanınızdayım. Az kaldı, gidiyorlar, bu onların son şımarıklıkları. Millet onlara güçlü bir demokrasi dersi vermek için gün sayıyor" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'ı protesto eden altı öğrencinin tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı faaliyetleri için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her çeşit kara para işi yapanlara, şehrin kalbine hançerler saplayanlara, bir sürü kirli iş yapıp milletin gözüne sokarcasına hayat yaşayanlara işlemeyen hukuk, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri söz konusu olunca jet hızıyla tutuklama kararı çıkarıyor. Bir densize, toplumsal örf, adet ve ahlakımızı, aile hukukunu yerle bir eden bir ahlaksıza karşı çıkan üniversite öğrencileri bu ülkenin onurunu, şerefini, ahlakını kurtarmıştır. Sevgili gençler şunu bilin ki hep yanınızdayım. Az kaldı, gidiyorlar, bu onların son şımarıklıkları. Millet onlara güçlü bir demokrasi dersi vermek için gün sayıyor."