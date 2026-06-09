İbb Davası'nda Salondan Çıkarılırken İtildiğini Belirten İmamoğlu, Jandarmaya Tepki Gösterdi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda salondan çıkarılırken jandarma tarafından merdivende itildiğini belirterek "Merdivenden aşağı düşecektim. Beni kim itti az önce? Bir daha yapmayın. Hakkınızda suç duyurusunda bulunurum. Benim konuşmama engel olamazsınız" diye tepki gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 47'nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor. Duruşmaya öğle arası verildiği sırada İmamoğlu ile jandarma personeli arasında tartışma yaşandı.

Salondan çıkarılırken merdivende arkadan itildiğini belirterek tepki gösteren İmamoğlu, "Sen mi ittin beni az önce? Terbiyesiz. Komutan, ben merdivenden aşağı düşecektim. Beni kim itti az önce? 'Araba bozuk' derken de yalan konuştunuz. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir daha yapmayın. Hakkınızda suç duyurusunda bulunurum. Benim konuşmama engel olamazsınız" dedi.

"KONTROLSÜZ İTTİLER"

Jandarmanın "Burası konuşacak yer değil" demesinin ardından İmamoğlu da "Burası konuşacak yer. Sen görmediysen aktarıyoruz sana komutan bey. Aktarıyorum size. Beni arkadan kontrolsüz bir şekilde ittiler. Ben size aktarıyorum" karşılığını verdi.