İmamoğlu'ndan Gıda Enflasyonu Açıklaması

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin dünya gıda enflasyonu listesinde ilk 5'te yer aldığını vurgulayan bir açıklama yayımladı. Kent lokantalarını derin yoksullukla mücadele için açtıklarını belirten İmamoğlu, "Milletin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dünyadaki gıda enflasyonu üzerinden kent lokantalarının önemine dikkati çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında, "Kent Lokantalarımızı küçümseyen akıllar bu grafiğe iyi baksın. Ne yazık ki dünya gıda enflasyonu listesinde 5. sıradayız. Çarşıya pazara uğramayanların bundan hiç haberi yok tabi. Kent Lokantalarımız bu derin yoksullukla mücadele için var. Milletin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.