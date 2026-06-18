İbb Davası'nda 53'üncü Gün... Ekrem İmamoğlu: "Bu Ülkede Namuslu İnsanlar, Namussuzlar Kadar Değil; Onlardan Bin Kat Daha Cesur Olmak Zorundadır"

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 53'üncü gününde savunmasını tamamlayan tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'e soru sormak için söz alan Ekrem İmamoğlu, "Bu ülkede namuslu insanlar, namussuzlar kadar değil; onlardan bin kat daha cesur olmak zorundadır" dedi. İmamoğlu, Gülten'e hitaben, "İyi ki birlikte çalışmışız, iyi ki bu millete fayda sağlayan işlere imza atmışız. Ancak yaklaşık iki yıldır planlanarak yürütülen bu süreç nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. İyi ki varsın Ramazan Bey" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 53'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Bugün duruşma, dün savunmasına başlayan tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in savunmasıyla devam etti. Gülten'in savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Sanıklardan ilk olarak Ekrem İmamoğlu söz aldı.

Gülten ile İBB'de göreve başlamadan önce herhangi bir kişisel ilişkisi bulunmadığını belirten İmamoğlu, tek doğrudan temaslarının Üsküdar Salacak Sahili'ndeki kaçak yapıların yıkımı sırasında Gülten'in saldırıya uğramasının ardından yaptığı geçmiş olsun telefonu olduğunu söyledi.

"KAÇAK YAPININ KALDIRILMAMASI İÇİN YÜZLERCE POLİS GÜNLERCE NÖBET TUTTU"

Salacak Sahili'ndeki kaçak yapıların kaldırılması sürecini hatırlatan İmamoğlu, kamu alanlarının işgalden kurtarılması için yürütülen çalışmalar sırasında belediye ekiplerinin ciddi baskılarla karşılaştığını savundu. Bir büfenin kaldırılmasını engellemek amacıyla yüzlerce polisin görevlendirildiğini öne süren İmamoğlu, "Türkiye tarihinde görülmemiş bir durumdur. Bir kaçak yapının kaldırılmaması için günlerce yüzlerce polis nöbet tuttu. Zabıtalarımız saldırıya uğradı, Ramazan Bey ağır şekilde yaralandı" dedi.

İstanbul'un kıyılarında ve meydanlarında yürütülen çalışmalarla çok sayıda kamusal alanın halkın kullanımına açıldığını savunan İmamoğlu, "Kadıköy'den Beşiktaş'a, Kartal'dan Bakırköy'e, Beykoz'dan Üsküdar'a kadar onlarca noktada işgaller kaldırıldı. İstanbul önemli ölçüde arındırıldı" ifadelerini kullandı.

"KAMUSAL ALANA BU KADAR SAYGI GÖSTERİLEN BAŞKA BİR DÖNEM OLMADI"

İmamoğlu, görev yaptığı yedi yıllık dönemde herhangi bir kişi veya kurum lehine özel imar düzenlemesi yapılmadığını da kaydetti. Gülten'e hitaben, "Yedi yıl boyunca tek bir kişi için, tek bir parsele yönelik imar artışı yapılması amacıyla önünüze dosya getirildi mi? Bir kişiye özel işlem yapılması istendi mi"" diye soran İmamoğlu, Gülten'in "Hayır" yanıtı vermesi üzerine, "İstanbul tarihinde kamusal alanlara bu kadar saygı gösterilen başka bir dönem yaşanmadı" dedi.

İmamoğlu, geçmiş dönemlerde binlerce parsel bazında plan değişikliği yapıldığını öne sürerek, kendi dönemlerinde buna benzer bir uygulamaya izin verilmediğini belirterek, "Bir tane dosya gösterin. Bir kişiye özel imar artışı için önümüze getirilen tek bir dosya olmadı" diye konuştu.

"İYİ Kİ VARSIN RAMAZAN BEY"

Gülten'e yöneltilen suçlamalara da değinen İmamoğlu, imar ve ruhsat süreçlerinde dosyaların bekletildiği ya da belirli kişiler lehine işlem yapıldığı iddialarını reddetti. Belediye Başkanı olarak hiçbir bürokrata belirli bir dosyanın bekletilmesi veya imzalanmaması yönünde talimat vermediğini vurgulayan İmamoğlu, "Size herhangi bir dosyayı engellemeniz, imzalamamanız, bekletmeniz ya da bir kişi lehine işlem yapmanız yönünde doğrudan ya da dolaylı talimat verdim mi" diye sordu.

Gülten'in olumsuz yanıtı üzerine İmamoğlu, "Bu ülkede namuslu insanlar, namussuzlar kadar değil; onlardan bin kat daha cesur olmak zorundadır" dedi.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının sonunda Gülten'e hitaben, "İyi ki birlikte çalışmışız, iyi ki bu millete fayda sağlayan işlere imza atmışız. Ancak yaklaşık iki yıldır planlanarak yürütülen bu süreç nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. İyi ki varsın Ramazan Bey" ifadelerini kullandı.