İmamoğlu'ndan İktidara Sert Eleştiri

26.05.2026 21:58
Ekrem İmamoğlu, iktidarın yoksulluk ve açlık sebep olduğunu vurguladı, halkın acı içinde olduğunu belirtti.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki göstererek, "İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye'yiz artık" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı arifesinde "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla iktidara tepki gösterdi. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram arifesinde yüzleşmek zorundasınız. Bu ülkenin bayramları artık hüzün ve umutsuzluk dolu."

2017'de yoksulluk çeken bebeklerin oranı yüzde 36.8 düzeyindeyken, 2026'da yüzde 50'lere tırmanan bir ülke olduk. Son 12 yılda bebek bezinden mamaya tüm temel malzemeler 402 TL'den 6680 TL'ye yükselmiş. Tam 16 kat. İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye'yiz artık.

"DÜŞÜN BU MİLLETİN YAKASINDAN"

Ancak doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe: Tek imza ile koca üniversiteyi bir gün ara ile aç - kapa yapmak, ana muhalefete kayyum atamak… Düşün bu milletin yakasından."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
