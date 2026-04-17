İmamoğlu:  Bugün Okullarımızda Yaşanan Asayiş Sorunları, Güvenlik Açığından İbaret Bir Sorun Olarak İzah Edilemez

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, " Kahramanmaraş'ta yaşanan ortaokul saldırısında hayatını kaybeden yavrularımıza ve öğretmenimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bugün okullarımızda yaşanan asayiş sorunları, güvenlik açığından ibaret bir sorun olarak izah edilemez. Bu tablo, toplumda derinleşen adaletsizliğin, yoksullaşmanın ve iktidarın kamusal sorunlar yerine kendi siyasi ikbalini önceliklendirmesinin nihai sonucudur" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta yaşanan ortaokul saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta yaşanan ortaokul saldırısında hayatını kaybeden yavrularımıza ve öğretmenimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bugün okullarımızda yaşanan asayiş sorunları, güvenlik açığından ibaret bir sorun olarak izah edilemez. Bu tablo, toplumda derinleşen adaletsizliğin, yoksullaşmanın ve iktidarın kamusal sorunlar yerine kendi siyasi ikbalini önceliklendirmesinin nihai sonucudur. Okullarda güvenliğin sağlanması bugün acil bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Bununla birlikte esas sorun, bütün topluma yayılmış derin bir asayiş krizidir. Ekonomik yıkımın büyüttüğü gelecek umutsuzluğu, kurumları içten içe çürüten yozlaşma, hukuka olan güvenin çökmesi asıl mesele olarak ortada durmaktadır."

Düzenin tepesinde cezasızlık, çürüme ve keyfilik hakimken, en aşağıda huzur, disiplin ve güven beklemek gerçekçi değildir. Biz bu karanlığı kader olarak görmüyoruz. Bu ülkenin tertemiz çocuklarına, fedakar öğretmenlerine, alın teriyle ayakta duran ailelerine baktığımızda umudu da gücü de görüyoruz. Bizim iktidarımızda korkunun yerini güven, çürümenin yerini adalet, umutsuzluğun yerini yeniden gelecek inancı alacak. Okullarda eğitimli güvenlik görevlileri bulunduracağız, giriş çıkışları denetimli ve güvenli hale getireceğiz; her okulda yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendireceğiz.

Sorunu henüz oluşmadan tespit eden, potansiyel tehlikeyi suça dönüşmeden bertaraf eden bir anlayışı hakim kılacağız. Gençlerin bu ülkede kendine bir gelecek görebildiği, devletin yeniden vatandaşına güven verdiği, adaletin ve asayişin yeniden hakim olduğu bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Çünkü biz bugünün yaralarını sarmanın ötesinde, yarının onurlu, huzurlu ve adil Türkiye'sini somut adımlarla inşa etmeye geliyoruz."