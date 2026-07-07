İmamoğlu'ndan Mahkeme Açıklaması - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Mahkeme Açıklaması

07.07.2026 15:39
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İmamoğlu, duruşmaya katılmasının engellenmesini ağır bir hak ihlali olarak nitelendirdi.

(İSTANBUL) - İBB davasının 63'üncü celsesine getirilmeyen Ekrem İmamoğlu, "Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir. Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun" açıklamasını paylaştı.

İmamoğlu'nun açıklaması, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah 08.10'da, hapishanede, mahkeme heyetinin İBB duruşmasına katılmamı engelleyen keyfi kararı tarafıma bildirildi. Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir. Mahkeme iddianamede en fazla suç isnat edilen kişilerin ve avukatlarının savunmalarını kısıtlamakta, yok saymaktadır. Bu durum, 'asrın hukuksuzluğu' İBB davasının tümüyle çökmüş bir yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır. Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen, bu sebeple bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti, bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir. Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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