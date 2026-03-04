İmamoğlu'ndan Öğretmen Çelik'e Başsağlığı

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı paylaştı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Çekmeköy'de bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları, öğrencileri, eğitim camiası ve bütün Türkiye'ye de baş sağlığı diliyorum. İçim yandı ve çok üzüldüm. Sokaklarda sağlayamadığı asayişi okullarda da sağlayamayan bir devlet yapısı ile karşı karşıyayız ne yazık ki. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulların güvenliği gibi temel sorunlara çözüm bizim iktidarımız olacak. Tekrar hepimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.