İmamoğlu'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'ndan Ramazan Mesajı

06.03.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu, tutsaklığında Ramazan duygularını ve özlemlerini paylaştı.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Çok küçük yaşlardan beri oruç tutan birisi olarak, tutsaklık hali ve özellikle tek başına, izole bir biçimde olmanın atmosferiyle kış olmasına rağmen ilk kez zorlandığımı söyleyebilirim. " ifadeleriyle Ramazan'a yönelik duygularını paylaştı. İmamoğlu, "17 yıldır misafir olduğum komşularımın, hemşehrilerimin Ramazan sofraları ve ailemle buluştuğum iftar anı en büyük özlemimdir. Özlemimizin dindiği günlerde buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde geçirdiği günlere ilişkin yayımladığı video serisinin üçüncüsü olan "Ramazan Ayında Silivri'de Olmak" başlıklı videosunu kamuoyu ile paylaştı. Yapay zeka yardımıyla oluşturulan videoda İmamoğlu'nun sesinden şu ifadeler kullanıldı:

"Bu buluşmamızda sizlere sahurla başlayan bir Ramazan anlatısı yapmak istiyorum. Elbette kabul etmek gerekir ki, tutsak haliyle tek başına izole bir biçimde oruç tutabilmek kolay bir şey değil."

Öncelikle Ramazan ve oruç insanların bir arada birbirlerini hissetmelerine, anlamalarına vesile olan bir ay ve ibadettir. Yani Ramazan kalabalıklarla güzel, anlamlı ve dayanışmacıdır.

Burada sahura kalkmıyorum. Çünkü sahura tek başına hazırlık ve küçük bir kahvaltı tabağı ile başlamak kolay olmuyor benim için. Gece 00.00 ile 01.00 arası günün yoğunluğuna göre kahvaltımı yapıp yatmayı tercih ediyorum. Zaten saat 00'a doğru sahur için bir dağıtım yapılıyor. Sahur için genelde yemek veriliyor ama benim tercihim sahurda dağıtılan yemeği almamak oldu. Onun nedenini biraz sonra anlatacağım.

"Silivri'de çalar saatin sesi de adaletin sesi gibi kısık"

Çocukluğumdan üniversiteye gidene kadar her Ramazan'da sahurları ailemizle birlikte yapardık. Bu sahur sofraları bir gelenek olmuştu bizim için. Üniversite yıllarıyla birlikte bu geleneği ailemle kahvaltıya dönüştürdük. Kantinden aldığım işlevini yerine getirmekten aciz çalar saatimin cılız alarm sesini duymam mümkün olmadığından zaten istesem de sahura kalkamam. Silivri'de çalar saatin sesi de adaletin sesi gibi kısık olunca kendime göre bir düzen oturtmam gerekti. İftara gelince, iftar için yemek dağıtımı saat 16 ile 16.30 gibi yapılıyor. Yani iftardan yaklaşık 2 saat önce. Yemeği biraz soğumuş haliyle yiyebiliyorum. Ama çorba öyle mi? Onun da çözümünü elektrikli su ısıtıcısında buldum. İftar saatine yakın küçük bir tencereye koyduğum çorbamı kaynayan suyun buharında ısıtıyorum. İftarımı kantinden aldığım bazen serviste de verdikleri hurma ve suyla açıyorum.

"İlk kez zorlandığımı söyleyebilirim"

Çok küçük yaşlardan beri oruç tutan birisi olarak, tutsaklık hali ve özellikle tek başına, izole bir biçimde olmanın atmosferiyle kış olmasına rağmen ilk kez zorlandığımı söyleyebilirim. Gündüz yoğun okumalarım ve özellikle duruşmalara hazırlığım çerçevesinde Ramazan benim için kolay başlamadı.

"Sağlığım gayet iyi"

Ramazan öncesi yaptırdığım kan tahlillerimin sonuçları çok iyi çıktı. Dolayısıyla sağlığım gayet iyi. Özellikle ifade edeyim, buradaki mesailerin ve koşulların sadece biz tutsakları değil, çalışanları da zorladığını görebiliyorum. Ama hayat hep zordur zaten.

Ramazan'daki dualarım bu adaletsizliğin en üst seviyede yaşatılmasına sebep olan zihniyetin bir an önce milletin iradesiyle gönderilmesidir. Adaletli ve özgür günlerde Ramazan ayının nasıl bereket ve huzur dolu olacağını biliyor ve halkımıza müjdeliyorum.

Kitaplığında bulunan Muhammed Esed'e ait Kur'an mealinden yoğunluklu adalet ve iyi insan olmakla ilgili ayetleri not alıyorum. İlgili olanlara tavsiye ederim. Mehmet Okuyan Hoca'nın mealiyle karşılaştırmalı bakmak da keyifli oluyor. Her ikisi de çok kıymetli çalışmalar.

"Minik sohbetler camdan cama da olsa can cana 'Ramazan Sohbetleri Silivri' diye hafızamızda kalacak"

Normalde 19.30'dan sonra görüşe çıkmamayı tercih ediyordum. Ramazan süresince 19.30 sonrası iftar bitiminde avukatım ile buluşuyorum. Bu görüşme anında kabinden kabine selamlaşma fırsatı bulabildiğim, tutsak arkadaşlarımızla yaptığımız minik sohbetler camdan cama da olsa can cana 'Ramazan Sohbetleri Silivri' diye hafızamızda kalacak.

"Ailemle buluştuğum iftar anı en büyük özlemimdir"

17 yıldır misafir olduğum komşularımın, hemşehrilerimin Ramazan sofraları ve ailemle buluştuğum iftar anı en büyük özlemimdir. Özlemimizin dindiği günlerde buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Fenerbahçe’den tarihi transfer operasyonu Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Fransa’nın BAE’ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Aslıhan Turan’ın milyonluk otomobili ve aksesuarları gündem oldu Aslıhan Turan'ın milyonluk otomobili ve aksesuarları gündem oldu

20:13
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
19:57
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama
Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
19:18
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
18:59
Görüntüleri paylaşıldı Bunlar da İsrail’in Müslüman askerleri
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
18:27
Trump, Küba’nın çok yakında düşeceğini savundu
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 20:20:26. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.