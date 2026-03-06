İmamoğlu'ndan Ramazan Mesajı

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Çok küçük yaşlardan beri oruç tutan birisi olarak, tutsaklık hali ve özellikle tek başına, izole bir biçimde olmanın atmosferiyle kış olmasına rağmen ilk kez zorlandığımı söyleyebilirim. " ifadeleriyle Ramazan'a yönelik duygularını paylaştı. İmamoğlu, "17 yıldır misafir olduğum komşularımın, hemşehrilerimin Ramazan sofraları ve ailemle buluştuğum iftar anı en büyük özlemimdir. Özlemimizin dindiği günlerde buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde geçirdiği günlere ilişkin yayımladığı video serisinin üçüncüsü olan "Ramazan Ayında Silivri'de Olmak" başlıklı videosunu kamuoyu ile paylaştı. Yapay zeka yardımıyla oluşturulan videoda İmamoğlu'nun sesinden şu ifadeler kullanıldı:

"Bu buluşmamızda sizlere sahurla başlayan bir Ramazan anlatısı yapmak istiyorum. Elbette kabul etmek gerekir ki, tutsak haliyle tek başına izole bir biçimde oruç tutabilmek kolay bir şey değil."

Öncelikle Ramazan ve oruç insanların bir arada birbirlerini hissetmelerine, anlamalarına vesile olan bir ay ve ibadettir. Yani Ramazan kalabalıklarla güzel, anlamlı ve dayanışmacıdır.

Burada sahura kalkmıyorum. Çünkü sahura tek başına hazırlık ve küçük bir kahvaltı tabağı ile başlamak kolay olmuyor benim için. Gece 00.00 ile 01.00 arası günün yoğunluğuna göre kahvaltımı yapıp yatmayı tercih ediyorum. Zaten saat 00'a doğru sahur için bir dağıtım yapılıyor. Sahur için genelde yemek veriliyor ama benim tercihim sahurda dağıtılan yemeği almamak oldu. Onun nedenini biraz sonra anlatacağım.

"Silivri'de çalar saatin sesi de adaletin sesi gibi kısık"

Çocukluğumdan üniversiteye gidene kadar her Ramazan'da sahurları ailemizle birlikte yapardık. Bu sahur sofraları bir gelenek olmuştu bizim için. Üniversite yıllarıyla birlikte bu geleneği ailemle kahvaltıya dönüştürdük. Kantinden aldığım işlevini yerine getirmekten aciz çalar saatimin cılız alarm sesini duymam mümkün olmadığından zaten istesem de sahura kalkamam. Silivri'de çalar saatin sesi de adaletin sesi gibi kısık olunca kendime göre bir düzen oturtmam gerekti. İftara gelince, iftar için yemek dağıtımı saat 16 ile 16.30 gibi yapılıyor. Yani iftardan yaklaşık 2 saat önce. Yemeği biraz soğumuş haliyle yiyebiliyorum. Ama çorba öyle mi? Onun da çözümünü elektrikli su ısıtıcısında buldum. İftar saatine yakın küçük bir tencereye koyduğum çorbamı kaynayan suyun buharında ısıtıyorum. İftarımı kantinden aldığım bazen serviste de verdikleri hurma ve suyla açıyorum.

"İlk kez zorlandığımı söyleyebilirim"

Çok küçük yaşlardan beri oruç tutan birisi olarak, tutsaklık hali ve özellikle tek başına, izole bir biçimde olmanın atmosferiyle kış olmasına rağmen ilk kez zorlandığımı söyleyebilirim. Gündüz yoğun okumalarım ve özellikle duruşmalara hazırlığım çerçevesinde Ramazan benim için kolay başlamadı.

"Sağlığım gayet iyi"

Ramazan öncesi yaptırdığım kan tahlillerimin sonuçları çok iyi çıktı. Dolayısıyla sağlığım gayet iyi. Özellikle ifade edeyim, buradaki mesailerin ve koşulların sadece biz tutsakları değil, çalışanları da zorladığını görebiliyorum. Ama hayat hep zordur zaten.

Ramazan'daki dualarım bu adaletsizliğin en üst seviyede yaşatılmasına sebep olan zihniyetin bir an önce milletin iradesiyle gönderilmesidir. Adaletli ve özgür günlerde Ramazan ayının nasıl bereket ve huzur dolu olacağını biliyor ve halkımıza müjdeliyorum.

Kitaplığında bulunan Muhammed Esed'e ait Kur'an mealinden yoğunluklu adalet ve iyi insan olmakla ilgili ayetleri not alıyorum. İlgili olanlara tavsiye ederim. Mehmet Okuyan Hoca'nın mealiyle karşılaştırmalı bakmak da keyifli oluyor. Her ikisi de çok kıymetli çalışmalar.

"Minik sohbetler camdan cama da olsa can cana 'Ramazan Sohbetleri Silivri' diye hafızamızda kalacak"

Normalde 19.30'dan sonra görüşe çıkmamayı tercih ediyordum. Ramazan süresince 19.30 sonrası iftar bitiminde avukatım ile buluşuyorum. Bu görüşme anında kabinden kabine selamlaşma fırsatı bulabildiğim, tutsak arkadaşlarımızla yaptığımız minik sohbetler camdan cama da olsa can cana 'Ramazan Sohbetleri Silivri' diye hafızamızda kalacak.

"Ailemle buluştuğum iftar anı en büyük özlemimdir"

17 yıldır misafir olduğum komşularımın, hemşehrilerimin Ramazan sofraları ve ailemle buluştuğum iftar anı en büyük özlemimdir. Özlemimizin dindiği günlerde buluşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar."