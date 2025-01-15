İmamoğlu'ndan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu'ndan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

İmamoğlu\'ndan Rıza Akpolat\'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştirerek hukuka aykırı buldu.

15.01.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Nerede oldukları belli olan, ne zaman çağrılsa gelecek ve hesap verebilecek olan kamu görevlileri ve belediye başkanımız Rıza kardeşim şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır." dedi.

İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına değindi.

Gözaltı uygulamasını eleştiren İmamoğlu, "Gözaltı tedbiri, hukuken ancak tarafların ifadelerinin normal şartlarda alınamadığı, engellerin oluştuğu veya oluşacağı durumlarda uygulanacak bir tedbirdir. Sanki bu rutin uygulamaymış gibi, her gün evinden şafak vakti insanlar baskınla alınıyormuş gibi, nerede oldukları belli olan, ne zaman çağrılsa gelecek ve hesap verebilecek olan kamu görevlileri ve belediye başkanımız Rıza kardeşim şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Yargının önünde herkesin eşit olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Gazetelere adeta yeni siparişleri gösterir gibi savcılık kaynaklı, İstanbul'un CHP'li başka belediyelerinin de hedefte olduğu sözde bilgisini vermek ne adalete ne mertliğe ne de insanlığa yakışıyor." diye konuştu.

Operasyonlara karşı milletle beraber hareket edeceklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konu artık sadece CHP'nin ya da bir başka partinin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bugün bizim belediye başkanlarımızın meselesi gibi görenler, öyle kafasını kuma sokarak bunu görmezden gelemezler. Buradan beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve bana ulaşmak ise hedefiniz, benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada, istinaf mahkemesinde. Madem hedefiniz benim, onayın cezamı, milleti rahat bırakın."

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" suçundan Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın da henüz sonuçlanmadığını, duruşmanın 11 Nisan'a ertelendiğini dile getirdi.

Hakkında, 2 ayrı bilirkişi heyetinin olumlu raporu olduğunu belirten İmamoğlu, davanın keyfi olarak uzatılıp sonuçlandırılmadığını savundu.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Hedefin bütünüyle siz olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Vallahi herkes öyle düşünüyor, ben değil ki. Sokakta gidin, hangi partiye oy versin vermesin sorun 100 kişiye, deyin ki 'Bu işlerin sebebi nedir?' İddia ediyorum en az 90'ı 'Evet, o.' diyecek. Bu İstanbul'un koltuğu 16 milyon insanın koltuğu, millete ait. Seçimle geldik, seçimle gideceğiz. Ben demiyorum, millet diyor." şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Beşiktaş, istanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:48:33. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.