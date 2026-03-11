Ekrem İmamoğlu: "İftiranamenin Tek Açıklaması Vardır: Kişi Kendinden Bilir İşi! Milletimiz Sizi Göndermek İçin Can Atıyor"

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak. Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanı'dır. Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski Başsavcı'dır. Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de bir yıl dolarken 250 milyar dolar olmuştur. Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır. İftiranamenin tek açıklaması vardır: Kişi kendinden bilir işi! Milletimiz sizi göndermek için can atıyor" dedi.

