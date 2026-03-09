(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün görülen duruşmanın ardından bir mesaj paylaştı.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Birazcık mertliğiniz varsa bu insanları bırakın, tek başıma benimle mücadele edin!" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'ndan Sert Mesaj - Son Dakika
