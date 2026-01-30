İmamoğlu Hakkındaki İddiaları Yanıtlayarak Soruşturma Sürecine Tepki Gösterdi:  İşte Bu Yalanlar Yüzünden Tutsağım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu Hakkındaki İddiaları Yanıtlayarak Soruşturma Sürecine Tepki Gösterdi:  İşte Bu Yalanlar Yüzünden Tutsağım

30.01.2026 23:12  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmayı yalanlarla dolu olarak nitelendirip, kendisine yönelik iddiaların asılsız olduğunu savundu.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak soruşturma sürecine tepki gösterdi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayın! Biz neden tutsağız? İşte bu yalanlar yüzünden: 'Valizlerde para var.' dediler jammer olduğu ortaya çıktı. '560 milyar yolsuzluk var.' dediler, iddianamede 160 milyara düşürdüler. Aradaki 400 milyar unutuldu(!) Farklı tarihlerde farklı kişiler noktasından virgülüne bire bir aynı ifadeyi verdi. Seçim çalışması suç sayıldı. Kreş bağışları rüşvet sayıldı. CHP Kurultayı'ndaki sloganlar, pankartlar, tezahüratlar suç sayıldı. 'Yolsuzluk soruşturması' dediler, CHP'ye kapatma istemi çıktı.

Tek kare fotoğraftan casusluk çıkardılar, örgüt şemasına koydular. 'Kiptaş'tan delegelere daire verildi.' dediler, tek bir kayda rastlanmadı. 'Delegelere iphone dağıtıldı.' dediler; bahsedilen telefon modelinin o tarihte henüz piyasaya sürülmediği ortaya çıktı. İddianamede yer almadı. 'Parkelerin altında 2 milyon dolar çıktı.' dediler, iddianamede yer almadı. Yalan olduğunu kabul ettiler. 'İmamoğlu dükkanımı gaspetti.' dediler, yapısı kaçak çıktı."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Hakkındaki İddiaları Yanıtlayarak Soruşturma Sürecine Tepki Gösterdi:  İşte Bu Yalanlar Yüzünden Tutsağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
12:11
Rakam dudak uçuklatıyor İşte Fenerbahçe’nin borcu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:38:30. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu Hakkındaki İddiaları Yanıtlayarak Soruşturma Sürecine Tepki Gösterdi:  İşte Bu Yalanlar Yüzünden Tutsağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.