İmamoğlu'ndan Yerebatan Sarnıcı Tepkisi

07.04.2026 00:24
Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescilini hukuksuz buldu.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesine tepki göstererek, kararı "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesine ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın, 'Ben yaptım oldu' aymazlığının, seçimleri kaybetme hazımsızlığının, seçmene had bildirme hadsizliğinin son örneği Yerebatan Sarnıcı oldu. İBB Miras tarafından titizlikle restore edilen, milyonların ziyaretine açılan bu kentin en kıymetli hazinelerinden birisi olan Yerebatan Sarnıcı'nın tapusu, hiçbir hukuki ve vicdani dayanağı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi."

Galata Kulesi, Gezi Parkı, Beykoz Sosyal Tesisleri, Beşiktaş İskelesi, Şerefiye Sarnıcı'nda nasıl hukuksuzlukların altına imza attılarsa aynısı yaptılar. 2019'dan beri Galata Kulesi için sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi de maç devam ederken kural değiştirildiği için sonuçsuz kaldı maalesef. Meclisten bir yasa çıkardılar, dava devam ederken vakıfların matkapla, hilti ile yaptığı restorasyonu el koymaya gerekçe saydılar.

Ortada açık bir tablo var: Bir 'çökme' kararı verildiyse; ne hukuku dinliyorlar, ne adaleti gözetiyorlar ne de kamu vicdanına kulak veriyorlar. Gerekiyorsa kanunu değiştiriyorlar, gerekiyorsa hakimi değiştiriyorlar ve sonunda göz koydukları mülke çöküyorlar. Ama herkes şunu bilsin: Bu kararlar nihai değildir. Nihai kararı millet verir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
