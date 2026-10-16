İmamoğlu'nun 100. duruşmasında Özel'den yanıt, Dervişoğlu'ndan tutuklama yorumu geldi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun 100. duruşmasında Özel'den yanıt, Dervişoğlu'ndan tutuklama yorumu geldi

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İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü dosyasında 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 100. duruşmasına Özel ve Dervişoğlu da katıldı. Özel, İmamoğlu'nun iddialara somut yanıt verdiğini; Dervişoğlu, tutuklamayı gerektirecek isnadın dahi söylenmediğini ifade etti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 100. duruşmasını Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da izledi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Özel ve Dervişoğlu'yla birlikte bazı milletvekilleri de katıldı.

Duruşmanın ardından Özel ve Dervişoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmada kendisiyle ilgili iddialara somut yanıtlar verdiğini söyledi.

Duruşmaların canlı yayınlanmasını kendilerinin istediğini ama bunun olmadığını aktaran Özel, İYİ Partinin TBMM'de, ülke gündeminde, milletvekilleri ve yöneticileriyle mahkeme salonunda olduğunu ifade etti.

Bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun İmamoğlu'nun savunmasını kendileriyle birlikte takip ettiğini ve şeref verdiğini aktaran Özel, "Hakikate duydukları güveni bize verdikleri desteği bir kez daha tekrarladılar. Kendisine Yeni Parti olarak, İmamoğlu ailesi olarak ve burada yargılanan bütün arkadaşlarımızın aileleri adına teşekkür ediyoruz." dedi.

"Tutuklama istisnai bir durumdur"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından itibaren yanında olduğunu söyledi.

Burada bulunmasının insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluğu yerine getirmesi anlamına geldiğini, 100 gündür partisini temsilen bir arkadaşının duruşmaya katıldığını anlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her duruşmadan sonra ben kendilerine şu soruyu yönelttim: 'Tutuklamayı icap ettirecek bir şey var mı? Bu yargılama devam ediyor ama tutuklama istisnai bir durumdur, cezalandırmaya yönelik hale geldi. Tutuklamayı icap ettirecek bir durum var mı? Verilen ifadelerde bunları gözlemleyebildiniz mi?' diye sorup sorguladım. Bana hiç kimse Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tutuklanmasını icap ettirecek isnadın, iftiranın dahi olmadığını söyledi. Hangi siyasi görüşün sahibi olursak olalım, hangi siyasi partinin temsilcisi olursak da olalım, ilk korumamız gereken şey hukuk adalet ve özgürlük duygusudur."

Kaynak: AA
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