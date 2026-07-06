İmamoğlu'nun Casusluk Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'nun Casusluk Davası Devam Ediyor

06.07.2026 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu ve sanıkların casusluk suçlamalarıyla yargılandığı duruşmaya devam edildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Merdan Yanardağ, iddianamenin casusluk tanımı konusunda bile kararsız olduğunu söyledi.

Yanardağ, "Nasıl bir casus tanımı yapacağını bilememiş. Onlarca alıntı yapmış, tamamı birbiriyle çelişiyor. Bazı alıntılar tamamen bizi doğruluyor." ifadesini kullandı.

Yanardağ'ın savunma yaptığı sırada, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince başka bir salonda görülen duruşması sona eren Ekrem İmamoğlu salona geri getirildi. Diğer duruşmadan çıkan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da bu salona geldi.

Yanardağ'ın ardından sanık kürsüsüne, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan tutuklu sanık Necati Özkan geldi.

İBB'yle ve iştirak şirketleriyle ilgili hiçbir eylemde, kararda imzasının bulunmadığını öne süren Özkan, savunmasında şunları söyledi:

"Kendi ülkemde yasal bir partinin, bu ülkeyi kurmuş olan partinin bir adayının seçim kampanyasını yaptım ve bana diyorsunuz ki, 'Sen casussun.' Lütfen bu davada benim casusluk yaptığıma ilişkin tek bir tane belge varsa bana bildirin, ben de bileyim. Hangi işi yanlış yapmışım öğreneyim, lütfen. Bunu bir vatandaş olarak sizden talep ediyorum, bir sanık olarak talep ediyorum ama aynı zamanda bir insan olarak sizden talep ediyorum. Lütfen bunu bana söyleyin. Suçumu bileyim eğer bir suçum varsa."

"Casusluk, ağır bir itham"

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu da savunmasında, adalete, demokrasiye, Türkiye'nin güzel yarınlarına güvendiğini ve inandığını, bu yolda çok kararlı olduğunu, bu kararlılığının da 86 milyonun her ferdini kapsadığını ifade etti.

Bugün burada görülen davanın, davaların en ibret verici olanlarından birisi olduğunu iddia eden İmamoğlu, "Casusluk, ağır bir itham. Yani bir ülkenin güvenliğine, sırlarına, bağımsızlığına ihanet anlamına gelen bu kavramın, siyasi rekabetin ve hukuki kurguların malzemesi haline getirilmesi, yalnızca bana değil, hukuk devleti ilkesine de ağır bir haksızlıktır. Casusluk yani düşünsenize, casusluk." savunmasını yaptı.

İmamoğlu, savunmasını şöyle tamamladı:

"Bu salonda net ifade ediyorum, Ekrem İmamoğlu 16 milyonluk İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır. Casus diyenin ağzını karışlarım, alnını karışlarım. Merdan Yanardağ, bu ülkenin saygın bir gazetecisidir. Necati Özkan, benim kadim dostum ve danışmanımdır. Bu iki insandan casus çıkmaz. Tanıdığım kadarıyla Hüseyin Gün, devletine hizmet etmeye çalışmış, casuslukla uzaktan yakından alakası olmayan, en azından belgelerde de öyle bir şey görmedim kendi ifadesi de var, bir iş insanıdır nokta. Yazık etmeyin. Ben burada vereceğiniz kararı, eğer kararda tutukluluğun devamı varsa o kararı da tanımıyorum."

Tutuklu sanık Hüseyin Gün ise casusluk faaliyeti içinde hiç bulunmadığını savunarak, "Tam tersine bugüne kadar hep devletim için yurt dışında hem siyasi hem de sosyal ve ekonomik imkanlarımı kullanarak devletimin menfaatleri için mücadele verdiğim de kanıtlanmıştır. Daha fazla bu konunun derinliğine inmeyeceğim ama gerekiyorsa gizli celsede inebilirim." ifadelerini kullandı.

İddianamede, seçimi manipüle ettiğine dair yöneltilen suçlamaların mesnetsiz olduğunu iddia eden Gün, "Çünkü öyle bir manipülasyon olmamıştır. Böyle bir manipülasyona ne desteğim ne de müdahalem olmuştur. Kendime de şunu soruyorum hücremdeyken, devletime hizmetimin bedeli bu olmamalıydı diyorum. Kimin casusuyum? Sayın Savcım, öğrenmek istiyorum. Hangi devlet sırrını verdim? Bunlar çok ağır suç isnatları ve ben 369 gündür bununla boğuşuyorum. Sadece devletimi sevdim. Tek suçum sevmek. Söyleyeceklerim bu kadar." savunmasını yaptı.

Sanıkların ardından avukatlarının da beyanları dinlenerek, duruşmaya ara verildi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyaya istenen belgelerin akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Bazı taleplerin reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 29 Eylül saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Casusluk Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
19:36
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 23:16:56. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Casusluk Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.