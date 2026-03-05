İmamoğlu'nun "Çirkin Davası" Ön Ödeme Yapıldığı İçin Düşürüldü.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Avukat Kemal Polat, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan "Çirkin Davası"nın ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle düşürülmesine ilişkin "Biz her ne kadar suç olduğunu kabul etmesek de değerlendirmemiz bu yönde olmasına rağmen dedik ki gereksiz yere ne biz meşgul olalım ne mahkemeleri meşgul edelim. Ön ödeme kararına uyarak ön ödemeyi yaptık ve bugün de mahkeme düşürdü davayı" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin isimli kişiye hakaret ettiği iddiasıyla açılan "Çirkin Davası"nda ikinci duruşma görüldü. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

"Baştan beri aslında hiç açılmaması gereken bir dava olduğunu değerlendiriyoruz"

Duruşmanın ardından İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, adliye önünde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. "Baştan beri aslında hiç açılmaması gereken bir dava olduğunu değerlendiriyoruz" diyen Polat, şunları söyledi:

"Söylendiği iddia edilen söz bir hakaret olmaktan uzak ve kişinin kendine değil, yaptığı eyleme yönelik bir şey. Bu, hakaret suçu oluşturmaz. Malum olduğu üzere, bir vatandaşın kendisine suçlayıcı birtakım laflar atması üzerine 'Çirkin siyaset yapıyorsun' demişti. Dava süreci içerisinde yasa değişimi nedeniyle ön ödeme müessesi getirildi. Biz her ne kadar suç olduğunu kabul etmesek de değerlendirmemiz bu yönde olmasına rağmen dedik ki gereksiz yere ne biz meşgul olalım ne mahkemeleri meşgul edelim. Ön ödeme kararına uyarak ön ödemeyi yaptık ve bugün de mahkeme düşürdü davayı."

"Beylikdüzü'nde dava açacak bir şey yok"

Polat, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine yönelik açılan yeni davaya ilişkin de şöyle konuştu:

"Yargılama süreci sonunda ne olacağını göreceğiz. Özellikle şu son açılan Beylikdüzü davasında kesinlikle dava açacak bir şey yok. Yani kamu zararı iddiası var. Kamu zararı değil, kamu yararı olduğunu ortaya koyacağız mahkemede. Tabii ki sonuç itibarıyla mahkemenin değerlendirmesidir ama burada bir kamu yararı olduğunu düşünüyoruz. Değerlendirmemiz bu yönde. Savunmalarımızı da bu şekilde mahkemeye genişleterek sunacağız."