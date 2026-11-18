İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 9 sanığa hile suçundan 2 yıl 1'er ay hapis verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddiası üzerine açılan davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 9 sanık 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırıldı. Dava, kurultay oylamasına hile karıştırıldığı iddiasıyla açılmıştı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi
Kaynak: AA
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