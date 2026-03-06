Ekrem İmamoğlu'nun "Diploma Davası"Nda Verilen "Ret Kararının" Yürütmesinin Durdurulması İstemi Reddedildi - Son Dakika
06.03.2026 17:11  Güncelleme: 18:49
İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun diplomasının iptali istemiyle açılan davayı daha önce reddetmişti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği ret kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi'nin işleminip iptali istemiyel açılan davayı reddetmişti.

İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin ret kararının "yürütmesinin durdurulması" ve "davanın kabulü" istemiyle istinafa başvurdu. Başvuru dilekçesinde, "Hiçbir zorunluluğun öngörülmediği sabit, mevzuatta YÖK'ten görüş ve/veya onay alınmasının aranmadığı tartışmasız, anılan dönemde yapılan yüzlerce yatay geçiş başvurusundan ancak bir kısmı için tereddüt hasıl olduğu takdirde YÖK'e danışılması maksadıyla ilgili üniversiteler tarafından sorulan soruların ve bu sorular özelinde verilen cevapların, genel düzenleyici işlem niteliği bulunmadığı ve/veya kamuya ilan edilmediği de gözetildiğinde, üniversitenin 1. sınıfını bitirmiş, yatay geçiş başvurusunda öngörülen koşulları sağlayarak başvurusunu yapmış olan müvekkilimizin, çeşitli üniversiteler ve YÖK arasındaki yazışmaları bilmesinin beklenmesi abesle iştigaldir" ifadesi yer almıştı.

İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi, başvuruda öncelikle "yürütmenin durdurulması" talebini inceledi. Daire, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin iptal isteminin ret kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Kararda, "İstinafa konu kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı" ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

