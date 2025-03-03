İmamoğlu'nun Diploması İçin Soruşturma Başlatıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında savcılık yazılarının üniversiteye ulaştığını, gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verileceğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yazı göndermişti. Yazıda, İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversitede gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgeler, yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yapanların açık kimlikleri, aynı tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konularında acil yanıt istendi.

İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesinden 28 Şubat 2025 tarihinde yapılan "kamuoyu duyurusu"nda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarihli yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 27.02.2025 tarihli 'CBS Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde, Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir."