İmamoğlu'nun Diploması Üzerine Soruşturma: Siyasi Hesaplaşma mı?

Güncel

(İSTANBUL) Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasına yönelik iddialar üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan savcılık soruşturmasıyla ilgili, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı değerlendirme yaptı. İnanlı, "Bugün bu açılan diploma, başkanımızın sahte diploması olduğu iddiaları aslında kendilerinin her gün halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla içeriye attırdıkları suçu kendileri işliyorlar. Gerçek olmayan bir iddiayı, gerçekmiş gibi ortaya atıp bir spekülasyon yaratmaya çalışıyorlar ve kafalarda acaba mı dedirtiyorlar. Kim, kimin diploması var, kimin diploması yok? Belgelerle ortada zaten..." dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında, 1994 yılında mezun olarak aldığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans diplomasıyla ilgili, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan savcılık soruşturmasıyla ilgili "Pek çok hukuksuz uygulama olsa dahi bugün biz hala hukuka inanıyoruz" diyen İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı şunları söyledi:

"Çaresizliğin göstergesi bence"

"Türkiye Cumhuriyeti anayasasında çok net. Hukuk devleti olduğu yazılıdır. Pek çok hukuksuz uygulama olsa dahi bugün biz hala hukuka inanıyoruz. Dolayısıyla hukuken açıklanabilecek bir şey yok. Bu olay tamamen siyasi. Sayın Başkanımızın ön seçim için, başvuruyu yaptığı tarihte o gün imzasını atıp da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için on seçim başvurusunu yaptığı günün bunu ortaya atılması artık hiçbir soruşturmayla seni durduramayacağız bir de bu var demekten başka bir şey değil. Bu o kadar uydurma bir şey ki yani hiçbir şekilde tartışma konusu olamayacak bir diplomanın bugün bu da var diyerek gündeme getirilmesi gerçekten çaresizliğin göstergesi bence. Bundan sonra buradan hiçbir şey çıkmaz. Fakat açtıkları beş tane soruşturma var biliyorsunuz her konuşmasının ardından. Hiçbirisinin dava bile olamayacak kadar saçma konular olduğunu biliyoruz. Yine bir hukukçu olarak biliyoruz. Başkanın iktidarı eleştirdiği her konuşmasından bir soruşturma türeterek bir siyasi hesap getirmeye çalışarak önünün engellenmeye çalışılması.

"Cumhurbaşkanı karşısına çıkacak adayı kendisi belirlemek istiyor"

Bu şu andaki iktidarın korkusunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı karşısına çıkacak adayı kendisi belirlemek istiyor bence siyaseten budur. Ben siz belirleyemezsiniz. Beni yenebilecek adayı ben karşıma çıkarmam diyor adayı ben belirlerim diyor. Yapmaya çalıştığı bu. Ama adayı halk belirler bu da çok net. Kimin kazanacağını da sandık belirler. Bu halkın gönlünden geçenin kim olduğunu çok iyi biliyoruz bunlarla engelleyemezler. Hukuken içi boş davalarla, tamamen içi boş soruşturmalarla, yargıyı da alet ederek yargının da bu kadar basitleştirilmesi, halkın gözündeki güvenini kaybettirilmesi hiç hoş değil. Bu iktidara zarar verir. Kendilerine zarar verir. Bence meşruiyetleri sorgulanır hale gelir. Bugün bu açılan diploma, başkanımızın sahte diploması olduğu iddiaları aslında kendilerinin her gün halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla içeriye attırdıkları suçu kendileri işliyorlar. Gerçek olmayan bir iddiayı, gerçekmiş gibi ortaya atıp bir spekülasyon yaratmaya çalışıyorlar ve kafalarda acaba mı dedirtiyorlar. Kim, kimin diploması var, kimin diploması yok? Belgelerle ortada zaten..."