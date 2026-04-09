İmamoğlu'nun Duruşmasında Geçek'in Çapraz Sorgusu

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 19. duruşmasında, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Melih Geçek'in çapraz sorgusu yapıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, dün savunması alınan Geçek'e bazı sorular yöneltildi.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bu sırada söz alarak, duruşmada diyalog kurulmasının şeffaflığı büyüttüğünü ve sorular sorulmasının mahkemeye de faydası olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu iddianame içerisinde hakikati aramanın bir yanıyla çok kolay, bir yanıyla çok zor olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İddianame içerisinde olan biteni sizlerin açıklamalarından sonra daha iyi idrak ediyoruz. İddia makamının bir kurgu üzerinden senaryo yazıp sonra o senaryoyu yerleştirmek için insanları köşe başlarına oturtmak gibi bir yol ve yöntemle arayış içerisinde olması bugün hicap duyulacak bir duruşmayla, mahkemeyle, İBB davasıyla ya da İmamoğlu davasıyla bizi buluşturdu. Ama ben yine de hem sayın başkan ve heyetin hem de burada bizi izleyen herkesin huzurunda bazı konularda karşılıklı teyitleşmeyi önemli buluyorum."

İmamoğlu, Geçek'e, "Bu kadar yakın, siyasi bir yoldaşlık geçmişimiz olmasına rağmen bir telkinim, zorlamam, baskım, 'Melih Geçek olacak.' diye bir şey duydunuz mu veya böyle bir şey hissettiniz mi?" sorusunu yöneltti.

Geçek, bu soruyu, "Başkanım asla duymadım. Hatta sizin bir sözünüz var, 2019 başında. Burada söylemekten de çekinmiyorum. 'Kimse bana, ben ne olacağım diye gelmesin.' dediniz. Biz de o yüzden sizi bu konuda hiç rahatsız etmedik. Sizinle de bu süreçteki tek temasımız, göreve başlamadan bir gün önce fotoğraf çektirdiğimiz, 'Hayırlı olsun.' dediğiniz beş dakikalık görüşmeydi, o kadar." diye cevapladı.

İmamoğlu, "özel vasıflı üye" kavramının ne ifade ettiğini bir tek iddia makamının bildiğini dile getirerek, "Biz bilmiyoruz. Bizim dünyamızda özel vasıflı üye yok, 86 milyon insanın eşitliği var. Bizim ruhumuzda 16 milyon insanın eşitliği var. 100 bin kişilik İBB kadrosunun eşitliği var. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadığımızın işareti olması açısından ifade ediyorum." diye konuştu.

Geçek, İmamoğlu'nun, "Gayrimeşru, hukuka uygun olmayan, direkt ya da dolaylı bir talimatım size geldi mi?" sorusuna ise "Asla olmadı." yanıtını verdi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen bir operasyonda bulunan cep telefonunu 25 seneden fazla süredir kullandığını belirten İmamoğlu'nun "Cep telefonunun incelenmesi bir yılı aşkın bir süre sürer mi? Hala tek bir kelimenin bile mahkeme başkanının ve mahkeme heyetinin önüne gelmemesini nasıl yorumlayabilirsin?" sorusu üzerine Geçek, "Başkanım ben ekleri inceledim. Açıkçası bu telefonla ilgili bir inceleme kaydı tutanağı bulamadım, göremedim ya da çok fazla ek var." dedi.

Ardından İmamoğlu, "Bakınız, sayın başkan, sayın heyet, cep telefonum yüzünden bir insanın karakteriyle oynanmıştır. Yalan ifadeler kurgulanmıştır. Bu ifade yüzünden o insanın şahsiyeti, geçmişi, geleceği zarara uğramıştır. Bunu yöntem olarak belirleyen iddia makamını bir kez daha kınıyorum. Gerçekten bu yanlış bir durumdur, yanlış bir bakıştır ve benim cep telefonumun hala bu şekilde gündemde kalmasını sonlandırmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben size bu konuda bir yük atfetmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçek'in çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından avukatının beyanı alındı.

Duruşmaya ara verildi.