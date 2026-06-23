İmamoğlu'nun Duruşmasında İşkence İddiası - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Duruşmasında İşkence İddiası

23.06.2026 19:26
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İmamoğlu, yargılandığı davada işkence mağduru bir sanığın durumuna dikkat çekti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 55. duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu söz aldı.

Sanık İmamoğlu, "Malumunuz Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı kaçırıldı ve açıkçası bazı detaylardan haberdar oldum. Ne yazık ki ağır işkenceye maruz kalmış. Yoğun bakımda ve maruz kaldığı işkencenin içinde neredeyse 36 saat susuz bırakılması, tırnaklarının çekilmesi ve büyük bir işkenceye tabi tutulması söz konusu." ifadelerini kullandı.

Burada bulunan insanların ve ailelerinin hedef haline geldiğinin altını çizmek istediğini aktaran İmamoğlu, "Sizin de bu konuda bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Yetkiniz nedir bilmiyorum. Ben hukukçu değilim. Sizin yapabileceğiniz bir şey varsa da yapmanızı öneriyorum çünkü bu davanın bir parçası bu mesele. Gerekli kurumların harekete geçmeye mecburiyeti olduğunu düşünüyorum, davet ediyorum." diye konuştu.

İmamoğlu'ndan sonra tutuklu sanık Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer savunmasını yapmaya devam etti.

Sanık Doğruer, Sayıştay raporlarında bir usulsüzlüğün bulunmadığını savunarak, "Ben ve ekip arkadaşlarım hukuka aykırı bir iş yapmadık. Biz anonim şirketiz, hukuken istediğimizi çağırma serbestliğine sahibiz. Yan teklif kavramı baştan yanlış bir değerlendirme. İtirafçılar tamamen kendini kurtarmak için konuşmuşlardır. Birkaç kişi kendi kurdukları senaryoda bana rol biçmişlerdir. Anonim şirketiz, şeffaflık sağlamak için belli kriterler belirledik." beyanında bulundu.

İhale işlemlerinde hiçbir görevi olmadığını, teknik değerlendirmelerin nasıl yapıldığını bilmediğini öne süren Doğruer, Kültür AŞ ihaleye girmeden önce İBB çalışanlarıyla görüşmelerinin olmadığını, ihale alındıktan sonraki görüşmelerin de işin yapılması için yapılan teknik görüşmeler olduğunu savundu.

Doğruer, ihalede hangi ürünün kaç adet, hangi fiyattan alınacağının belirlendiğini, ancak bunun hangi fiyattan alınacağının kontrol bölümü tarafından değerlendirildiğini anlattı.

Kontrol mekanizmasının olduğunu, bu mekanizmada kendisinin bulunmadığını savunan Doğruer, sadece ödemelerin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kontrol ettiğini öne sürdü.

Sanık Doğruer'in avukatının da savunmasını tamamlamasının ardından duruşma yarına ertelendi.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Duruşmasında İşkence İddiası - Son Dakika

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