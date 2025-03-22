İmamoğlu'nun İfadesi: Ayıp Sorular ve Ciddiyetsizlik Eleştirisi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun İfadesi: Ayıp Sorular ve Ciddiyetsizlik Eleştirisi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki ifadesini takip ederken yöneltilen soruları eleştirerek, bunların ayıp olduğunu ve adliyedeki ortamın ciddi şekilde rahatsız edici olduğunu belirtti.

22.03.2025 23:52  Güncelleme: 00:38
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(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade için götürüldüğü Çağlayan Adliyesi'nde gelişmeleri takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Emniyet'te İmamoğlu'na yöneltilen sorulara ilişkin "Bir avukat olarak söylüyorum, 16 milyonluk bir kentin Belediye Başkanı'nın muhatap olduğu sorular gerçekten ayıp denilecek sorular. Bu kadar ciddiyetsizlik insanı cidden korkutuyor" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çağlayan Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, birçok milletvekilinin ve avukatların adliyede gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Avukatlara kısıtlılık getirildiğini söyleyen Tanrıkulu, "Şüphelilerin kollukta müdafisi olmayan avukatlar adliyeye alınmadı ve dışarıda bekliyorlar. Çok sayıda avukat var dışarıda. Gaz sıkıldı, içeriye alınmadı" dedi.

Adliyedeki ortamın daha çok bir karakol ortamı gibi olduğunu anlatan Tanrıkulu, "Adliyelerde bu kadar çok güvenlik görevlisi, polis olmaz, bu kadar kargaşa olmaz" diye konuştu.

Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Şunu ifade edeyim, Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı beyanı alınmış kollukta, biri 218 sayfa, bazı isnatlara ilişkin. Diğeri 18 sayfa, kent uzlaşısına ilişkin. Her ikisini ayrı ayrı okudum, ayrıntılı okudum. Başka beyanları ve ifadeleri de okudum. Başka dostlarımıza ait ifadeleri de okudum.

Gerçekten bunu avukat olarak söylüyorum, insan utanır, bazı soruları sormaktan utanır. 16 milyonluk bir kentin Belediye Başkanı'nın, muhatap olduğu sorular gerçekten ayıp denilecek sorular. Ama beni korkutan şu, bu kadar ciddiyetsizlik insanı cidden korkutuyor. Bu kadar ciddiyetsiz hazırlanmaz. Bu kadar ciddiyetsiz bir biçimde bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanı, cumhurbaşkanı adayı bu iddialarla gözaltına alıp 4 gün tutulmaz ve bu sorular sorulmaz. Burada olmaya ve takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Çağlayan Adliyesi, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun İfadesi: Ayıp Sorular ve Ciddiyetsizlik Eleştirisi - Son Dakika

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