İmamoğlu'nun İfadesi Öncesi Gerginlik: CHP'lilere İfade Çağrısı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun İfadesi Öncesi Gerginlik: CHP'lilere İfade Çağrısı

İstanbul Adliyesi önünde CHP otobüsünün TOMA ile durdurulması ve biber gazı sıkılması sonrası yaşanan olaylar nedeniyle CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve bir grup partili ifadeye çağrıldı.

28.02.2025 12:40  Güncelleme: 12:41
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermeye gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde CHP otobüsünün TOMA'yla önünün kesilmesi ve halka biber gazı sıkılması üzerine yaşanan gerginlikle ilgili CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve bir grup partili ifadeye çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde birbirini izleyen soruşturmalar ve gözaltılarla ilgili değerlendirmeleri nedeniyle 31 Ocak'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gitmişti. İfade işlemlerinin bitiminde İmamoğlu'nun teşekkür konuşması yapacağı otobüs Çağlayan Meydanı'na alınmamış, partililere biber gazı sıkılmış, bunun üzerine gerginlik yaşanmıştı.

Bu gerginlik nedeniyle Erdem Kara ve bir grup CHP'linin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade için Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Adliyesi, Erdem Kara, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Gençlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun İfadesi Öncesi Gerginlik: CHP'lilere İfade Çağrısı - Son Dakika

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