İmamoğlu’nun sanık olduğu 414 sanıklı İBB Davası’nın 85’inci günü Silivri’de başladı

İmamoğlu’nun sanık olduğu 414 sanıklı İBB Davası’nın 85’inci günü Silivri’de başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İBB Davası'nın 85'inci günü, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı davada tutuksuz sanıkların beyanları alınıyor, ilk savunmayı Sezen Algedik yaptı.
Haber: ÇAĞATAN AKYOL
(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 85'inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda davanın 85'inci günü başladı.
Tutuksuz sanıkların beyanlarının alındığı duruşmada ilk olarak elektrik-elektronik mühendisi Sezen Algedik savunma yaptı.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?