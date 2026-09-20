İmamoğlu\'nun yasaklar kronolojisi videosu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi\'nce paylaşıldı

İmamoğlu'nun yasaklar kronolojisi videosu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nce paylaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşadıklarını kronolojik olarak anlattığı video, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmamoğlu videoda sosyal medya, fotoğraf, ses, savunma ve kitap yasaklarını 'Yasaklar kronolojisi' ifadeleriyle aktardı.
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşadıklarını kronolojik olarak anlatan bir video yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, "Sosyal medya hesabım yasak! Fotoğrafım yasak! Sesim yasak! Savunma yapmam yasak! Kitap yayınlamam yasak! Yasaklar kronolojisi…" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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