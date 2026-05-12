İmamoğlu Suç Örgütü Soruşturmasında 12 Tutuklama - Son Dakika
İmamoğlu Suç Örgütü Soruşturmasında 12 Tutuklama

12.05.2026 00:46
İmamoğlu'na yönelik soruşturmada 24 şüpheliden 12'si tutuklandı, 12'sine adli kontrol uygulandı.

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği şüphelilerden Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Derya Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Suleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Devam eden çalışmalar kapsamında 1 şüpheli daha yakalanırken, yurt dışında bulunan Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alınmış, şüpheliler işlemleri için emniyete götürülmüştü.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:29
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ'dan Erzurum'a nakledildi
Trump, Oval Ofis'teki etkinlik sırasında uyukladı
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
