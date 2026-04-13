Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'ndan Muhalefete Çağrı:  Muhalefet Partilerinin Demokratik Mücadele Uzlaşısı, Milletimizin Önemli Bir Talebi Olarak Karşımıza Çıkıyor

13.04.2026 21:18  Güncelleme: 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin geçirdiği krizlere dikkat çekerek muhalefete 'demokratik mücadele uzlaşısı' çağrısında bulundu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin çok boyutlu bir krizden geçtiğini belirterek muhalefete "demokratik mücadele uzlaşısı" çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Bugün ihtiyacımız olan, ayrışma değil birliktir. Bu vatanı canından çok sevdiğine gönülden inandığımız muhalefet partilerinin demokratik mücadele uzlaşısı, milletimizin önemli bir talebi olarak karşımıza çıkıyor. Hepimize sorumluluk düşüyor!" dedi.

İmamoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin demokrasi, ekonomi ve devlet yapısı açısından kritik bir süreçten geçtiğini belirtti. Muhalefet partilerine çağrıda bulunan İmamoğlu, ideolojik farklılıklar gözetilmeksizin demokrasi, hukuk devleti ve millet iradesi etrafında birleşilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cennet vatanımızın geleceğine yüreğini koyacak herkese sesleniyorum: Omuzlarımızda tarihi bir sorumluluk var. Türkiye, adil seçimlerin, sandık güvenliğinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin doğrudan sınandığı bir dönemden geçiyor. Cennet vatanımız ve korumakla mükellef olduğumuz devletimiz akıl almaz bir krizle karşı karşıya bırakılıyor. Yaşadığımız krizin ve tehlikenin mimarları, milletten vazgeçmiş bir şekilde, her karanlık köşede birbirini düşürmenin yolunu arıyor. Türkiye'nin geleceği gölge savaşlarının esiri ediliyor! Gölge savaşlarının yönetmeni olan Erdoğan, milletin ve devletin geleceğini düşünerek değil, gücünü ve koltuğunu korumanın telaşıyla hareket ediyor."

Görüyorsunuz, milleti hiçe sayanlar, devletimizi de krizlerin, güç mücadelelerinin, belirsizliğin içine sürüklüyor. Yalnızca demokrasi ve adalet değil, nice şehidin kanıyla kurulmuş bu devlet de büyük bir tehlikeye sürükleniyor. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor! Ekonomimiz sarsılıyor, güvenliğimiz tehditlere maruz kalıyor, toplumumuzun dengesi ve huzuru bozuluyor! Bütün bunların mağduru olarak zaten iktidardan ümidini kesmiş olan milletimiz ise artık siyasetten ümidi kesmenin eşiğinde duruyor! Türkiye bir siyaset krizi yaşıyor! Yıllardır giderek artan ekonomik sorunlara rağmen, milletin aklını ve iradesini değil, kriz, kaos ve istikrarsızlığı tercih edenler yüzünden, Türkiye bir ekonomik kriz yaşıyor!

Bütün bunlar yaşanırken; millet iradesine, seçtiklerine, belediyelerine, şehirlerimizin emeğine, insanların malına, mülküne, bankadaki parasına, Üniversite diplomasına, seçme ve seçilme hakkına çökülüyor.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne bir çöküş dönemi yaşatılıyor"

Daha da kötüsü: Adalet çöküyor! Ekonomi çöküyor! Demokrasi çöküyor! Huzur, barış ve güven çöküyor! Türkiye Cumhuriyeti'ne bir çöküş dönemi yaşatılıyor! Böyle dönemlerde siyaset, yalnızca rekabet meselesi değildir. Vicdan, sorumluluk ve millete karşı borcumuzu ödeme meselesidir. Bugün ihtiyacımız olan, ayrışma değil birliktir. Birbirine benzeyenlerin değil, ülkesini sevenlerin yan yana durabilmesidir. Türkiye'nin geleceği için topyekün olarak milletin ve milleti temsil edecek siyasetin harekete geçmesi gerekiyor. Bu vatanı canından çok sevdiğine gönülden inandığımız muhalefet partilerinin demokratik mücadele uzlaşısı, milletimizin önemli bir talebi olarak karşımıza çıkıyor.

Milletimiz bizlere: "Artık yapın!" diyor. Parti, ideoloji, kimlik fark etmeksizin; Demokrasiden yana olan, hukuk devletinden yana olan, güvenli sandıktan yana olan, millet iradesinden yana olan, bu cennet vatanı her şeyin önüne koyan demokratlar olarak: Hepimize sorumluluk düşüyor! Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ülkesine, mücadelesine, Cumhuriyete olan bağlılığını onurla taşıyan yol arkadaşlarıma seslenmek istiyorum: Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu mücadele hattına sıkı sıkıya sarılacağız! Cumhuriyetimizi savunacağız! Devletimizi her türlü tehditten koruyacağız! Millet ile beraber yol alacağız! Aklın, vicdanın, ahlakın, hürriyetin, vatan sevdasının yoluna tutunacağız! El ele verebildiğimiz bütün kardeşlerimizle, bütün demokratlarla dayanışmayı büyüteceğiz! Türkiye'nin muhafızları olarak başaracağız! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini her daim hatırlayacak ve hatırlatacağız: Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir!"

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 22:37:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.